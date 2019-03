Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zor olan meydanda ne söylediysen seçimden sonra unutmamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konuşmak, Meclis kürsülerinden ahkam kesmek kolaydır, hele hele yalan söylemekBay Kemal için çok kolaydır. Seçim dönemlerinde atıp tutmak, cekli caklı cümleler kurmak kolaydır. Zor olan sözünü gerçeğe dönüştürmektir, vaatlerini havada bırakmamaktır, meydanda ne söylediysen seçimden sonra onu unutmamaktır." dedi.

Erdoğan, partisince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Bolu'nun tüm ilçelerini tek tek sayıp, selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "Bir senelik hasretin ardından bizi tekrar kavuşturan Rabb'ime hamdolsun. Şurada uçsuz bucaksız Bolulu kardeşlerimi görünce, '31 Mart için Bolu kararını Allah'ın izniyle verdi' diyorum. Bu kardeşinize yine Bolu'nun misafirperverliğini yaşattınız." diye konuştu.

Kendilerine ümit, kalplerine sükun oldukları; güç ve millete daha iyi hizmet amacıyla cesaret verdikleri için Bolululara teşekkür eden Erdoğan, "Bugün bize bir kez daha 'Durmak yok yola devam' dediniz. Bir şey daha söylüyorum, 'Durmak yok, mücadeleye devam' ediniz. Tıpkı 24 Haziran seçimlerine olduğu gibi milletin adamına, milletin partisine ve bu davaya sahip çıktınız. Sizlere 24 Haziran seçimlerindeki yüzde 66'lık rekor desteğiniz için kalpten teşekkür ediyorum. Hepinize yolumuzu aydınlattığınız için, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemizi buluşturduğunuz için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Daha emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Bolululara, "Siz böyle yanımızda Bolu Dağı gibi dik durdukça hiçbir fani güç bize emir, direktif veremez." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evelallah Bolu bizi böyle bağrına bastıkça hiç kimse Türkiye'ye yolundan alıkoyamaz." dedi.

Bolu'nun, geleceğine ve istikbaline gözü gibi baktıkça hiç kimsenin milletin boynuna esaret zinciri vuramayacağını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü Bolu, milletimizin cesaret sembolüdür. Bolu, koç yiğitlerin destan yazdığı şehirdir. Bolu, ebedi ve ezeli kardeşliğimizin tapusudur. Mevla'ma, bana sizin gibi yol arkadaşları nasip ettiği için ne kadar hamdetsem azdır. Rabb'im, 1999 depreminde ağır hasar gören Bolu'nun yaralarını sizlerle el birliği içinde sarmayı nasip etti. Rabb'im bana Bolu'nun hayır dualarını nasip etti. Rabb'im bu kardeşinize Bolu ile birlikte tüm Türkiye'ye hizmet etme, sizlere hizmetkar olma şerefi nasip etti. Bu onuru, bu şerefi inşallah son nefesimize kadar büyük bir iftiharla taşıyacağız. Sizlerin desteği ve duasıyla büyük ve güçlü Türkiye yolunda çok daha emin adımlarla ilerleyeceğiz."

"Hep birlikte sağlam durmak mecburiyetindeyiz"

Ekonomiden teröre, ticaretten dış güvenliğe kadar Türkiye'nin bekasını ilgilendiren her meseleyi muhakkak çözüme kavuşturacaklarına değinen Erdoğan, "Esnafımızdan çiftçilerimize, işçilerimize, her kesimin derdiyle dertlenmeye, sıkıntılarına çare olmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacak daha çok koşturacak daha fazla ter dökecek ve inşallah sizlerle beraber ülkemizi 2023 hedeflerimize buluşturacağız."

Konuşmasında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik terör saldırısını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"16 bin 500 kilometre öteden silahlarına kazıdıkları yazılarla bizi tehdit edenlere bu meydanları bırakmayacağız. Binlerce tır silahla desteklenen Suriye'nin kuzeyindeki canilerin Türkiye'ye musallat edilmesine, ülkemizin bir terör koridoruyla kuşatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm bu badireleri atlatmamız için güçlü olmak zorundayız. Milletimizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermemek için hep birlikte sağlam durmak mecburiyetindeyiz. İşte bunun için sizlerden 31 Mart'ta bir kez daha rekor destek bekliyoruz. Sizlerden milletimize kurulan tuzakları darmadağın etmenizi istiyoruz. Türk milletine had bildirmeye yeltenenlere oylarınızla hadlerini bildirmenizi istiyoruz."

"Bizim kapımız tevazu kapısıdır"

"Bolulu kardeşlerimizle kavlimizi yenilemek istiyoruz ama öyle bir cevap verin ki sesi Pensilvanya'dan, Kandil'den, Suriye'nin kuzeyinden ve Avrupa Parlamentosundan duyulsun. Öyle bir gürleyin ki Gazze'deki, Filistin'de, Yemen'deki, Yeni Zelanda'daki kardeşlerimizin yaralı gönüllerine şifa olsun." diyen Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, "Bolu, 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor musun? Bolu, 31 Mart'ta demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Bolu, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'Evet' diyor muyuz? Bolu, 31 Mart'ta mührü 'AK Parti'ye vuruyor muyuz? sorularına, "Evet" yanıtını aldı.

Türkiye'ye ve Türk milletine sevdalı bir kadro olduklarına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu vatana, bu topraklar üzerinde yaşayan her bir vatandaşımıza aşık bir partiyiz. Bir hepsinden önemlisi bir dava hareketiyiz. Bu dava gönülden yaparak gönüller kazanma davasıdır. Kibirle gelen, burnu havada gelen AK Parti kapısından içeri giremez. Yanlışlıkla girerse de biz onu içimizde tutmayız. Çünkü bizim kapımız tevazu kapısıdır, gayret kapsıdır. Hakk'ın rızası için halka hizmet kapısıdır."

"Biz, bu makamlarda milletin istikbali için bulunuyoruz"

"İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır." Hadis-i Şerifi'ni hatırlatan Erdoğan, yollarında böyle yürüyeceklerini belirtti.

Erdoğan, "Biz, bu makamlarda kendi istikbalimiz için değil, milletin istikbali için bulunuyoruz. Biz, bu koltuklarda, Türkiye'nin parlak geleceğini inşa etmek için varız. Biz, bu mücadeleyi ülkemizi hedefleriyle, hayalleriyle buluşturmak için veriyoruz. Biz, ecdadın bedel ödeyerek bizlere emanet ettiği bu vatanı, evlatlarımıza çok daha güçlü, daha müreffeh bir şekilde teslim etmek için koşturuyoruz." diye konuştu.

"Ülkemizin son 17 yılına imzamızı eserlerimizle attık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 yıldır siyasetin içinde olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bolu, Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi bilir, gayet iyi tanır. Bolu, bizim samimiyetimizden asla şüphe duymaz. Bugüne kadar milletimize karşı asla hürmetsizlik etmedik, etmeyiz. Bugüne kadar sizlerin emanetine asla halel getirmedik, getirmeyiz. Bugüne kadar insanımıza asla tepeden bakmadık, bakmayız. Her kim bizi tanımak, anlamak istiyorsa, son 17 yılımıza göz atsın. Her kim bizi bilmek istiyorsa, gelsin Bolulu kardeşlerimi dinlesin. Bizi, Bolu'ya sorsun. Her kim bizim siyasetimizi öğrenmek istiyorsa, hemen yanı başımızdaki Bolu tüneline baksın. Her ne kadar Bay Kemal bakmıyorsa da gelsinler Bolu tüneline baksınlar. Bay Kemal, o Bolu tünelini sizinkiler, 'acaba patates deposu mu yapsak, yoksa oraya doğalgaz mı enjekte etsek'... Bunu konuşurken biz geldik orayı yaptık. Ah bay Kemal ah... Senin daha çok ders alman lazım. Türkiye'nin 81 iline kazandırdığımız yatırımlara, eserlere, yollara, köprülere, havalimanlarına baksın. Ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ne Meclis kürsüsünde ne de Cumhurbaşkanlığı makamında laf üstüne laf koymakla övünmedik, taş üstüne taş koymakla övündük. Ülkemizin son 17 yılına imzamızı eserlerimizle attık."

Meclis kürsüsünden ahkam kesmenin kolay olduğunu belirten Erdoğan, "Konuşmak, Meclis kürsülerinden ahkam kesmek kolaydır, hele hele yalan söylemek Bay Kemal için çok kolaydır. Seçim dönemlerinde atıp tutmak, cekli caklı cümleler kurmak kolaydır. Zor olan sözünü gerçeğe dönüştürmektir, vaatlerini havada bırakmamaktır, meydanda ne söylediysen seçimden sonra onu unutmamaktır. Biz hep bunu yaptık, zoru başarmak için çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP'nin popülizmini bizzat ifşa etti"

Seçimlerde bol keseden dağıtanların sonra millete nasıl mahcup olduğunu gördüklerini anlatan Erdoğan, CHP'nin Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in "Seçim dönemlerinde atıp tuttuk ama hiçbirini yapamadık." sözlerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'in CHP'nin popülizmini bizzat ifşa ettiğini değerlendirerek, "Bir başkası Hatay'da hanım kardeşlerimi 'oy yoksa yol da yok hizmet de yok' diyerek, CHP'nin belediyecilik anlayışını ortaya koydu. Daha önce CHP'nin bir milletvekili, insanımıza 'evet çıkarsa sizi denize dökeriz' tehditleri savurmuştu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bay Kemal'in gaflarını, skandallarını, çarklarını ise sadece Bolu değil, tüm Türkiye biliyor. Kaset operasyonuyla oturduğu CHP'nin genel başkanlık koltuğundan 9 senede 9 seçim kaybetmesine rağmen kalkmadı." ifadelerini kullandı.

"Belge diye salladığı tüm kağıtlar sahte çıktı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yüzde 40 alamazsam bırakırım." açıklamasını hatırlatan Erdoğan, "Bir kez bile sözünün eri olamadı. Meclis kürsüsünden belge diye salladığı tüm kağıtlar yalan, sahte çıktı. Ama bir kez olsun yüzü kızarmadı. Milletten özür dilemedi." dedi.

Man Adaları davasından kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını yineleyen Erdoğan, "Çünkü bu adamdan hiçbir yere yar olmaz. Hiç olmazsa aldığım bu tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na vermek suretiyle güzel bir adım atalım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Somali için yola çıkıp Kenya'ya giden, yürüyen merdivene tersten binen, seçimde kendisine oy dahi kullanamayan, İstanbul'da belediye başkanı adayı olunca Kağıthane'ye Kağıttepe diyen bu zattan ne beklenir?" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun "YPG, bize saldırmaz." yorumunu anımsatan Erdoğan, "Bu şahıstan başka ne umulur? 15 Temmuz destanına 'kontrollü darbe' iftirasıyla kara çalan bu zattan başka ne beklenir." dedi.

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Kılıçdaroğlu'nun saat 23.15'te havalimanına geldiğini ve FETÖ'cülerin onu alarak tankların arasından Bakırköy Belediyesine kaçırdıklarını, kendisinin ise ailesiyle saat 01.15'te havalimanına indiklerini, 16 saat havalimanında kaldıklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun o geceye ilişkin, "Haberim olsaydı ben de orada beklerdim." sözlerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatı yalan, palavra. Dürüst bir yanı yok." ifadelerini kullandı.

"Atatürk'ün partisini 9 yıl içinde tanınmaz hale getiren"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "17 yılda ne yaptınız?" sorusuna, alandaki kalabalığa sahnenin yanına kurulan dev ekrandan AK Parti hükümetinin 17 yılda Bolu'ya yaptığı yatırımların yer aldığı video klibini izleterek, cevap verdi. Ziya Paşa'nın "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri." sözüne atıfta bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi konuşmuyorum bay Kemal, sadece Bolu'yu anlattım. Eline, diline dursun. Sadece Bolu... Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda neler yaptığımızı izlediniz. Bakın eserlerle konuşuyorum. Atatürk'ün partisini 9 yıl içinde tanınmaz hale getiren zattan ne bu ülkeye ne de benim Bolulu kardeşlerime hiçbir hayır gelmez. 95 yıllık CHP'yi 9 senede Kandil'in, Pensilvanya'nın kuklası yapan bir genel başkandan kendi seçmenine de fayda gelmez. Dolayısıyla onların Bolu'daki adaylarından da Bolu'ya bir şey gelmez."

"Bölücülere boyun büken birisi CHP'yi temsil edemez"

Alana kurulan dev ekrandan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin söylemlerinin yer aldığı videoyu izleten Erdoğan, "Ey Bolu, CHP kimlerle kol kola, kimlerle omuz omuza görüyorsunuz değil mi? Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" sorularını yöneltti. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini hatırlatıp, "Kürdistan" diye bir bölge olmadığının altını çizen Erdoğan, "Biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Bay Sezai, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol oraya git. Seninle beraber gelmek isteyenler varsa onları da al, beraber gidin ama Türkiye'de yok. Bay Kemal de onunla beraber takılabilir çok da farkı yok zaten, beraber dolaşıyorlar. Bay Sezai'nin küstahlıklarını sineye çeken, bölücülere boyun büken birisi CHP'yi temsil edemez. Açıkçası bu tehdit dili en fazla CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimi aslında rencide ediyor." diye konuştu. "Onlar da CHP'nin yaşa

dığı kimlik bunalımını tasvip etmiyor"

Partilerinin şu an ki içler acısı durumunun en çok CHP'lileri endişelendirdiğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un izbe yerlerine sıkışmış bir avuç marjinalden ayar yemek, en fazla CHP seçmenine dokunuyor, CHP'li vatanperver kardeşlerimi üzüyor. Bizim gibi onlar da bu kötü tabloyu içlerine sindiremiyor. Bizim gibi onlar da CHP'nin yaşadığı kimlik bunalımını tasvip etmiyor. Bizim gibi CHP'li kardeşlerim de bölücülerle, FETÖ'cülerle kurulan kirli ittifaktan rahatsızlık duyuyor. İnşallah 31 Mart'ın CHP'de de yeni bir başlangıca vesile olacağına inanıyorum. 31 Mart'ın milletin değerleriyle, inancıyla kavgalı mevcut yönetiminden kurtuluş günü olacağını düşünüyorum. CHP'nin kendine çeki düzen vermesi için 31 Mart bir fırsattır. CHP'nin bölücülerin boyunduruğundan kurtulması için 31 Mart önemli bir imkandır. Bunun için Bolu'da 31 Mart'ta partimizi ve ittifakımızı destekleyen kardeşlerimizle birlikte CHP'ye gönül verenlerin de oylarına talibiz."

"Kürt kardeşlerimin oylarına ne zamandan beri sen ipotek koydun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temelli'nin "Ankara'da verilen oyların hesabını verecek." sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ankara'da herhalde Yavaş'a verilen oyun nereye gittiği ortaya çıkıyor mu? Orada Özhaseki gibi 5 dönem Kayseri'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapmış ve daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı yaptı. Güneydoğu'nun, Doğu'nun o bütün çukurlarını ele alarak, oradaki yeniden yapılanmayı bizzat, Mehmet Özhaseki kardeşimiz yürüttü. Orada bir o var, bir de sahte senet işini yürüten Yavaş var. Şimdi Ankaralı kardeşlerim bizi televizyonlardan izliyor. Onlara gereken dersi inşallah pazar günü Ankaralılar da verecek. 'İstanbul'da 3 milyon Kürt’ün oyu' diyor, sen kimsin ya benim Kürt kardeşlerimin oylarına ne zamandan beri sen ipotek koydun. Böyle bir mantık, böyle bir anlayış olur mu?"

İstanbul'daki Kürt vatandaşların da buna gereken dersi ve cevabı vereceğini ifade eden Erdoğan, "Merhum Erbakan Hoca'mızın mirasına ihanet eden partiye gönül veren kardeşlerimden de mevcut yönetime 31 Mart'ta bir ders vermelerini bekliyoruz." dedi.

Bolu'ya 17 yılda 12 milyar liralık yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'ya olan sevgilerini kuru sözle değil, eserlerle gösterdiklerine değinerek, 17 yılda Bolu'ya 12 milyar lira yatırım yapıldığını vurguladı.

Erdoğan, Bolu'ya yapılan yatırımlara ilişkin videoyu vatandaşlara tekrar izleterek, bunların Bolu'ya kazandırdıkları eserlerden sadece bir bölümü olduğunu, birçok yatırımın inşası, plan ve proje faaliyetlerinin de sürdüğünü dile getirdi.

Bolu Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nun, Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Sporcu Yetiştirme Merkezi'ni inşasının da devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Boluspor pek çok başarıya imza atmış, şehrimizi gururla temsil etmiş, Bolu'nun markası, geçmişte Süper Lig'de de yer almış olan bir takım. Boluspor'un stadyum başta olmak üzere ihtiyaçlarının farkındayız. İnşallah bu ihtiyaçlarla ilgili önümüzdeki dönemde belediyemizle iş birliği halinde ellimizden gelen çabayı göstereceğiz. Cumhurbaşkanı olarak şahsım, Bolu Belediye Başkanım ve ilçe belediye başkanlarımız el ele vereceğiz ve Bolumuzu çok daha güzel yerlere taşıyacağız."