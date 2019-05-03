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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisinin Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisinin Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mayıs 2019 Cuma 15:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisinin Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönlünü bu şehre kaptıran aşıklar için bulundukları yer önemli değildir. İstanbul sevdalıları için koltukların, makamların hiçbir kıymeti yoktur. Biz de hangi görevde olursak olalım, eserimizle yatırımlarımızla birbirinden önemli projelerimizle İstanbul'u ilmek ilmek dokuyacağız." dedi.

"Büyük Çamlıca Caminin İstanbulumuz, ülkemiz ve alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diyen Erdoğan, "Böylesine muhteşem bir eserin şehrimize kazandırılmasına emeği geçen mimarından, mühendisinden, işçisine, sanatçısına, hayırseninden tezhip teyzin ustalarına kadar herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

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