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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Mart 2019 Pazartesi 09:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden taviz vermeyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünün, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak edildiğini, Çanakkale destanının tüm kahramanlarını bir kez daha hürmetle, minnetle yad kaydetti.

Çanakkale'nin, yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren, ecdadın yazdığı şanlı bir destan olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraktır. Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın da timsalidir."

"İman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer..."

Vatanın, milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüz binlerce kahramanın, göz kamaştıran mücadeleleriyle "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe nakşettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü: 

"Kardeşliğin, dayanışmanın, muhabbetin, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı savaş meydanında imanımız, inancımız, fedakarlığımız ve bin yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi zafere taşımıştır. Tüm olumsuz koşullara rağmen, iman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimizi de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuştur."

"Bizlere düşen en büyük sorumluluk..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de yakılan meşalenin, istiklal mücadelesinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yolu aydınlattığını ifade ederek, Cumhuriyetin, Çanakkale gibi, Kurtuluş Savaşı gibi büyük mücadelelerin, büyük fedakarlıkların üzerine inşa edildiğine işaret etti. Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara bu kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Şehitlik Gelibolu
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