Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ramazan' paylaşımı

İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun." paylaşımında bulundu.
Recep Tayyip Erdoğan✔@RTErdogan
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun.#HayırlıRamazanlar
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Erdoğan, ramazan dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun."