Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ramazan' paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun." paylaşımında bulundu.

8.836 kişi bunun hakkında konuşuyor

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Erdoğan, ramazan dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun."