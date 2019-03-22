Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, nevruz mesajı yayımladı

Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü’nü kutluyorum.Bolluğun ve bereketin bayramı nevruzun güzellikler ve iyilikler getirmesini dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:"Tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum."

Erdoğan'ın nevruz mesajı Kürtçe olarak da paylaşıldı