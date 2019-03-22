Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103408
ALTIN
230.102
DOLAR
5.4731
STERLİN
7.1734
EURO
6.2133
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif...
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını...
Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında
Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında
Down sendromlu çocuklar sporla daha mutlu
Down sendromlu çocuklar sporla daha...
Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı
Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum." paylaşımında bulundu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Mart 2019 Cuma 00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, nevruz mesajı yayımladı

Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü’nü kutluyorum.Bolluğun ve bereketin bayramı nevruzun güzellikler ve iyilikler getirmesini dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:"Tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum."

Erdoğan'ın nevruz mesajı Kürtçe olarak da paylaşıldı

Anahtar Kelimeler:
Nevruz Bahar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkentte 18 öğretmene FETÖ operasyonu
Başkentte 18 öğretmene FETÖ operasyonu
Mehmetçik'in destanlaştığı zaferin 104. yıl dönümü
Mehmetçik'in destanlaştığı zaferin 104. yıl dönümü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK'ya, FETÖ'ye tutunanlar bilsinler ki son kale Türkiye Cumhuriyeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK'ya, FETÖ'ye tutunanlar bilsinler ki son kale Türkiye Cumhuriyeti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim