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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA'ya geçmiş olsun dileği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA'ya geçmiş olsun dileği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Editör
Editör
04 Mayıs 2019 Cumartesi 23:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA'ya geçmiş olsun dileği
Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak, İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasının ardından Kazancı'yı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili bilgi aldığı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan@RTErdogan

İsrail'in Anadolu Ajansı'nın Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir.

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2.725 kişi bunun hakkında konuşuyor

Recep Tayyip Erdoğan@RTErdogan

We strongly condemn Israel’s attack against Anadolu Agency’s office in Gaza.

Turkey and Anadolu Agency will continue to tell the world about Israeli terrorism and atrocities in Gaza and other parts of Palestine despite such attacks.

3.543

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1.372 kişi bunun hakkında konuşuyor

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