Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA'ya geçmiş olsun dileği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak, İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasının ardından Kazancı'yı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili bilgi aldığı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

2.725 kişi bunun hakkında konuşuyor

Recep Tayyip Erdoğan✔@RTErdogan

We strongly condemn Israel’s attack against Anadolu Agency’s office in Gaza.



Turkey and Anadolu Agency will continue to tell the world about Israeli terrorism and atrocities in Gaza and other parts of Palestine despite such attacks.

3.543

22:45 - 4 May 2019

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik