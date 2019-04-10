Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi dize getireceklerini sananlara mümkün olmadığını gösterdik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Bugün gazi mekanda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, memnun olduğu kadar mahzun da olduğunu belirtti.

Milletin güvenliği ve huzurunun teminatı Emniyet Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, bugüne kadar ülkesine ve milletine hizmet etmiş tüm emniyet mensuplarını saygıyla yad etti.

Erdoğan, açılışı yapılan hizmet binalarının özel harekatçılara ve Emniyet Teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Özel Harekat Başkanlığının 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cüler tarafından bombalanarak tahrip edildiğini, binaların bir kısmının yıkıldığını anımsatan Erdoğan, FETÖ ihanet çetesince ele geçirilen uçaklardan atılan bombalarla havacılık biriminde 7, nizamiye önünde de 44 polisin şehit olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "Tabii her insan ayrı bir dünyadır. Fakat az önce saygıdeğer hocamızın da okumuş olduğu ayetlerde Rabbimizin bize malum bir müjdesi var. Orada Rabbimiz, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.' buyuruyor. Şimdi bizim 51 şehidimiz de burada ama bizim yüzlerce, binlerce geçmişten bugüne şehitlerimiz var. Onlar bizi şu anda da izliyorlar ve bizi görüyorlar. Onlar sevgililer sevgilisi Peygamber efendimize komşu. Temennim odur ki Rabbim bizleri de sevgililer sevgilisi peygamberimizin liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşreylesin, kendilerine komşu eylesin." diye konuştu.

Her şehidin her gazinin ayrı bir hikayesi bulunduğunu belirten Erdoğan, terör örgütü PKK'nın çukur eylemleri sırasında Diyarbakır Sur'da karnından girip sırtından çıkan kurşunla gazi olan Halit Gürsel'in bunlardan biri olduğunu anlattı.

Erdoğan, malulen emekli olmayı reddedip, ülkesi ve milleti için mücadeleye devam eden Halit Gürsel'in FETÖ'cülerin Özel Harekat Başkanlığına yaptığı saldırıda şehit olduğunu belirtti.

Doğum gününde burada şehit düşen Hakan Yorulmaz ile aynı şekilde yine burada şehit olan kadın polisleri hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darbe girişiminin yaşandığı her yerde farklı kahramanlık hikayelerinin yaşandığını biliyoruz. Polis teşkilatımız özellikle de özel harekatçılarımız milletimizle omuz omuza FETÖ'cü teröristler tarafından işgal edilen yerleri kısa sürede kurtararak darbenin bastırılmasında çok önemli görevler ifa ettiler. Genelkurmay Başkanlığı çevresinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü binasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Jandarma Genel Komutanlığı çevresinde Mamak'tan Etimesgut'a kadar her yerde milletimizle birlikte destan yazan polislerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Yine İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde, Çemberlitaş'ta, Çengelköy'de, diğer yerlerde, ülkemizin dört bir yanında milletimizle birlikte darbecilere dünyayı dar eden tüm polislerimize teşekkür ediyorum."

15 Temmuz gecesi 63'ü polis, 5'i asker, 183'ü sivil olmak üzere 251 vatan evladının şehit olduğunu hatırlatan Erdoğan, ayrıca 2 bin 193 gazi bulunduğuna değindi.

Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

15 Temmuz darbesinin birinci yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir anma töreni gerçekleştirildiğini, bu törende ikiz evlatları burada şehit olan Ali Oruç'un okuduğu kendine ait bir şiirle herkesi ağlattığını anlatan Erdoğan, bu şiirin bir bölümünü okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şekilde kalbimizi dağlayan hainlere karşı topyekun bir mücadele yürüttük. Yüreği yanık babaların, anaların, eşlerin, evlatların, kardeşlerin, arkadaşların 'ahlarını' yerde bırakmadık. Darbecilerin başına bir yumruk gibi inen milletimiz ve polislerimizle birlikte daha sonraki günlerde de bu hainleri bünyemizden tümüyle temizlemek için gece gündüz çalıştık. Şu anda cezaevlerinde 20 bin 226'sı hükümlü 10 bin 333'ü tutuklu olmak üzere 30 bin 559 FETÖ'cü bulunuyor. Tutuklu ve hükümlülerden 4 bin 446'sı da maalesef emniyet teşkilatımızın içinden çıkan hainlerdir." ifadelerini kullandı.

"Şu anda cezaevlerinde 30 bin 559 FETÖ'cü bulunuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda cezaevlerinde 20 bin 226'sı hükümlü, 10 bin 333'ü tutuklu olmak üzere 30 bin 559 FETÖ'cü bulunuyor." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadele ile ilgili Erdoğan, "Bugüne kadar emniyet teşkilatımız içinden ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır. Ordu içinden ihraç edilenlerin sayısı 15 binin, yargı içinden ihraç edilenlerin sayısı da 4 binin üzerindedir." dedi.

Erdoğan, "Titiz bir çalışmayla, kimseyi mağdur etmeden ama tek bir haini de cezasız bırakmama azmiyle mücadeleyi sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

"Bizi dize getireceklerini sananlara mümkün olmadığını gösterdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik." diyerek, "Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz." ifadelerini kullandı.