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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyoğlu'nda nostaljik tramvaya bindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayla bir süre seyahat ederken halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyoğlu'nda nostaljik tramvaya bindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayla bir süre seyahat ederken halkı selamladı.

Editör
Editör
13 Mayıs 2019 Pazartesi 01:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyoğlu'nda nostaljik tramvaya bindi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Belediyesinin geleneksel "Gönül Soframız" programına katılmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Taksim Meydanı'na geldi.

İftar vaktine bir saat kala Taksim Meydanı'na gelen Erdoğan, vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.  

Erdoğan, iftarın verileceği alanda etrafını saran vatandaşlarla sohbet ederken, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Anıtı önünden nostaljik tramvaya bindi. Bir süre tramvayda seyahat eden Erdoğan, vatandaşları selamladı.

İstiklal Caddesi'nde tramvaydan inen Erdoğan, bir seyyar satıcıdan kestane aldı. Kestaneciyle pazarlık eden Erdoğan, "İşler nasıl?" diye soru. Satıcı da "Elhamdülillah güzel." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekrar nostaljik tramvayla Taksim Meydanı'na geldi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Taksim'de nostaljik tramvaya bindiği görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaştı. 

Yerleştirilmiş video

Recep Tayyip Erdoğan@RTErdogan

İnşallah 23 Haziran'da İstanbul daha güzel olacak.

33,6 B

15,8 B kişi bunun hakkında konuşuyor

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Taksim Meydanı'nda düzenlenen Geleneksel Beyoğlu İftarı öncesi İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvaya binen Erdoğan, buna ilişkin video paylaşımında bulundu.

Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Başkanım her şey çok güzel olacak." diye seslenen vatandaşa, Erdoğan'ın "Daha güzel olacak." karşılığını vermesi yer alıyor. 

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