CHP'li 81 il başkanından YSK'ye çağrı

CHP il başkanları, 81 kentte eş zamanlı basın açıklaması düzenledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde Türkiye'nin 81 ilinde CHP il başkanları tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılan çağrıyı paylaştı:

"YSK, yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır. YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. YSK, demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye isteyen iktidar sahiplerine 'Dur' demek zorundadır. YSK, 'Hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu?' buna açık ve net cevap vermek zorundadır. 'YSK'de hakimler mi var, yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var?' Bunu demokrasiden yana kararlarıyla göstermek zorundadır. İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası YSK bozmak zorundadır. Bu YSK'nin tarihsel sorumluluğudur."

"Şu anki güncel fark, 15 bin 119"

Açıklamanın ardından soruları da yanıtlayan Kaftancıoğlu, geçersiz oyların sayımının yavaşladığı iddialarına ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla İstanbul'da 31 bin 186 sandığın 30 bin 247'si sayıldı. Bu da yüzde 97'lik bir orana denk geliyor. İstanbul'un 4 ilçesinde, Pendik, Avcılar, Esenyurt ve Maltepe'de sayımlar devam ediyor. Pendik, Avcılar ve Esenyurt'ta sayımlar bugün, birkaç saat içinde bitecek. Sadece Maltepe'de hem belediye oyları hem büyükşehir oyları sayılıyor. Maltepe ilçesindeki sayımlar sandık kurulu değil, ancak MHP'nin başvurularıyla yavaşlatıyor. Şu anki güncel fark, 15 bin 119. Dün, başlangıçta 51, ardından 6 sandık daha eklenerek 57 sandık sayımı kararı çıkmıştı, 22 ilçemizde. O sayımlarda bizlerin lehine oylar çıktığı görülüyor."

"Büyükçekmece'de usulsüzlük yok, vatandaşı terörize etme hali var"

Büyükçekmece'deki son gelişmelere değinen Kaftancıoğlu, seçim takvimine göre 17 Ocak-31 Ocak arasında seçmen listelerinin askıya çıktığını, partiler tarafından yapılan tespitler sonucunda başvuruların yapıldığını ve 31 Ocak itibarıyla seçmen listelerinin kesinleştiğini anlattı.

Kaftancıoğlu, bu süre içinde CHP'nin İstanbul'un 39 ilçesinde "taşıma, yığma seçmenlere" dair itirazlarının yaptığını dile getirdi.

YSK tarafından 2014'te Iğdır seçimlerinde alınan kararı paylaşan Kaftancıoğlu, "Seçimler bittikten sonra oy kullanan seçmenlerin seçmen listelerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edilmiş. Büyükçekmece'de olduğu gibi değil. Büyükçekmece'de herhangi bir usulsüzlük yok, sadece vatandaşı terörize etme hali var. Iğdır'da, usulsüzlük yapıldığı belgeleriyle tespit edilmiş ve seçim sonrası belgeler YSK'ye verilmiş. YSK'nin aldığı karar, 'Evet, bu seçmen listelerinde bir usulsüzlük var. Oy kullanmaması gereken seçmenler oy kullandı, ancak YSK olarak süreç tamamlandığından ve oradaki seçimler sonuçlandığından seçmen listelerinde usulsüzlük olmasına rağmen seçimlerin iptali reddedilmiştir.' İşlerine geldiği zaman bu kararları aldıranların, yine işlerine geldiği zaman ortada bir hukuksuzluk olmamasına rağmen, süreç normal bir şekilde ilerlemişken, seçimin iptaline dönük dilekçe vermelerinin açıklanabilir hiçbir yanı yok. Açıklayıcı tek cümle: AKP'nin sandıkta kaybetmeyi bilmemesidir. Bunun başka hiçbir açıklaması olamaz."