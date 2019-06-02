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Çekmeköy'de arkadaşını öldüren Özbekistanlı tutuklandı

Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Özbekistanlı şüpheli tutuklandı.

Çekmeköy'de arkadaşını öldüren Özbekistanlı tutuklandı

Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Özbekistanlı şüpheli tutuklandı.

02 Haziran 2019 Pazar 00:10
Çekmeköy'de arkadaşını öldüren Özbekistanlı tutuklandı
Istanbul

Çekmeköy'de, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Özbekistanlı şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi Ayazma Sokağı'nda, Özbekistanlı üç kişi arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özbekistanlı Shokhjakhon SOdiljon Hamzaev'i bıçakla boğazından yaraladı.

Olay sonrası Shokhjakhon S. ve diğer şüpheli kaçarken, Odiljon Hamzaev olay yerinde hayatını kaybetti.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında, Shokhjakhon S'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki ifadesinde Odiljon Hamzaev'i kendisine küfür ettiği için bıçakladığını söylediği öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yetkililer, sosyal medyada yer alan "Suriyeli şüpheli cinayet işledi" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını, yaşanan olayda iki tarafın da Özbek olduğunu ifade etti.

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