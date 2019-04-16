Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 16 eski polise gözaltı kararı

Çanakkale merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik 16 eski polis hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir, Elazığ, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.