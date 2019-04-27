Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94783
ALTIN
245.779
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6806
EURO
6.6229
Hollanda’da 82 yaşındaki Türk'e kraliyet nişanı verildi
Hollanda’da 82 yaşındaki Türk'e kraliyet...
Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait 36 sığınak ve barınak imha edildi
Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait 36...
ABD, BM Silah Ticareti Anlaşmasından çekiliyor
ABD, BM Silah Ticareti Anlaşmasından...
Medipol Başakşehir zirve yolunda Göztepe'ye takıldı
Medipol Başakşehir zirve yolunda Göztepe'ye...
'ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekiyor'
'ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması...

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde polyester iplik üretilen atölyede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde polyester iplik üretilen atölyede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Editör
Editör
27 Nisan 2019 Cumartesi 00:18
Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Bursa

Otosansit 3. Blok'ta polyester iplik üretilen atölyede basınç tüpü dolumu sırasında patlama oldu. Atölyede daha sonra yangın çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. 

Vücutlarında yanıklar oluşan iş yeri sahibi İsmail Kasap ve 4 işçi, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yaralılardan İsmail Kasap ve Ferhat Göral hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha önce kayıtlara yaşamını yitirdiği şeklinde geçen işçi Şura Şensoy'un tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tedavileri devam eden diğer işçiler Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in ise hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polatlı'da bir asker şehit oldu
Polatlı'da bir asker şehit oldu
Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi devam ediyor
Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi devam ediyor
Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu olarak tarihe geçti
Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu olarak tarihe geçti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim