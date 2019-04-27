Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Bursa

Otosansit 3. Blok'ta polyester iplik üretilen atölyede basınç tüpü dolumu sırasında patlama oldu. Atölyede daha sonra yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Vücutlarında yanıklar oluşan iş yeri sahibi İsmail Kasap ve 4 işçi, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yaralılardan İsmail Kasap ve Ferhat Göral hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha önce kayıtlara yaşamını yitirdiği şeklinde geçen işçi Şura Şensoy'un tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tedavileri devam eden diğer işçiler Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in ise hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.