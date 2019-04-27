Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi devam ediyor

Bolu

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan bir grup işçinin, işlerine son verilmesine tepki amacıyla belediye binasının önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ın göreve gelmesinin ardından işten çıkarılan 97 taşeron işçinin, Hizmet-İş temsilcileriyle Demokrasi Meydanı'nda 3 gün önce başlattığı oturma eylemi sürüyor.

İşçiler, yaptıkları eylem kapsamında, Köroğlu Heykeli önüne çadır kurdu. Çadırın içine bir form da bırakan işçilerin başlattığı imza kampanyasına Boluluların desteği sürüyor.

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, işçilere destek vermek için geldiği eylem alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimlerden sonra işçilere ve Hak-İş'e karşı başlatılan işçi kıyımı ve sendikadan zorla istifa ettirme olaylarının devam ettiğini belirterek, buna son verilmesini istedi.

Ülke genelinde yaşadıkları işten çıkarma ve sendika değiştirmeye zorlamaların Bolu'da da devam ettiğine vurgu yapan Özdemir, "Bolu'da da bir kısım arkadaşımız sendikamızdan istifa ettirildi. Yeri değiştirildi, 97 arkadaşımız işten çıkarıldı, bir arkadaşımız intihara kalkıştı. Biz bu tepkimizin bugün üçüncü günündeyiz. Birinci gününde bir açıklama yaptık. Oturma eylemi başlatacağımızı söyledik. Oturma eylemimiz devam ediyor. Bugün de bir çadır kurduk. Bu arkadaşlarımız tekrar işlerine iade edilene kadar eylemimiz devam edecek." şeklinde konuştu.

"Bu garibanların ekmeği ile oynamayın"

Özdemir, 18 Nisan'da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a işçilerle ilgili taleplerini ilettiklerini anımsatarak, "Belediye Başkanımıza, 'Gelin bu işten vazgeçin. Bu garibanların ekmeği ile oynamayın.' demiştik. Yine aynı yerdeyiz. Bu garibanların ekmeği ile oynamayın. Bolu'da da Türkiye'de de sendikamıza ve işçilerimize karşı başlatmış olduğunuz bu kıyım kampanyasını durdurun. Emekçiler şehrin güzelliğidir. İşçiler belediyelerin olmazsa olmazıdır. Bu arkadaşlar olmazsa temizliği yapamazsınız." dedi.

İşten çıkartılan 97 kişinin bakmakla yükümlü olduğu ailelerinin olduğuna değinen Özdemir, burada bir mağduriyet yaşandığına işaret etti.

Halil Özdemir, Başkan Özcan'dan bir an önce bu mağduriyeti gidermesini isteyerek, "Yoksa bu eylemimiz sonuna kadar devam edecek. Kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Ne zaman ki arkadaşlarımızın işe iadeleri olur, o zaman eylemimiz son bulacak. Dün bir imza kampanyası başlattık. Başlattığımız imza kampanyasına destek veren vatandaşımızın sayısı ilk günde bine yaklaştı. Vatandaşlardan çok büyük destek var. Vatandaşlarımız da işçilerimiz de bize bu desteği verdiği müddetçe biz de eylemimizi sonuna kadar götüreceğiz." ifadelerini kullandı.