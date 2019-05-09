İzmir

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, devlet övünç madalyası ve gazilik beratı almanın gururunu yaşıyor.

Bir süre önce emekli olan 2 çocuk babası Kuzgun, AA muhabire yaptığı açıklamada, hain darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen hala o gece yaşadıklarını unutamadığını söyledi.

Selaların, o gece darbe girişimine karşı vatandaşları alanlara çağırmak için okunduğunu belirten Kuzgun, "O hainler geldiler beni darbettiler. Üzüntü verici bir olaydı, o hareket sadece bana değil, tüm Türkiye'ye ve milletimize yapıldı. Bana saldıran o vatan hainleri elbette cezasını görecekler, mahkememiz devam ediyor." dedi.

Kuzgun, devlet övünç madalyası ve gazilik beratı alacağını öğrendiği gün sabaha kadar uyumadığını, mutlu haberi kendisine zor günlerde destek olan eşi ve çocuklarıyla paylaştığını aktardı.

Törene ailesiyle katıldığını ve çok gururlandığını belirten Kuzgun, şunları kaydetti:

"Beratı ilk alınca 15 Temmuz 2016 akşamını hatırladım. Gazilik unvanının verilmesini kalpten istiyordum. Benim çocuklarıma bırakacağım en büyük onur gazilik unvanı ve devlet övünç madalyam olacak. Ben öldükten sonra bile bu onur madalyası eşime ve çocuklarıma kalacağı için onur duyuyorum. Eve gelince onu görünür bir yere astım. Günün her anı hatta gece uyandığımda bile ona bakıyorum. Eskiden dostlarım bana müezzin Mehmet Kuzgun diyordu, şimdi ise 15 Temmuz gazisi Mehmet Kuzgun diyor. Ailemde tek gazi ben oldum."

Kuzgun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet büyüklerinin kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, böyle önemli bir madalyanın ve gazilik beratının kendisine verilmesini uygun gördükleri için onlara çok teşekkür ettiğini söyledi.

"Bin sefer de olsa vatanımız için ölmeye hazırım"

Türk halkının 15 Temmuz gecesi hainlere karşı büyük destan yazdığını duygulanarak anlatan Kuzgun, şöyle devam etti:

"Hainler, Türkiye'yi o akşam kaosa götürmek istediler ama istedikleri darbeyi yapamadılar. Türk halkı ezanını susturmadı, bayrağını ve sancağını indirtmedi. Millet sokaklara çıktı, canlarını feda ederek vatanlarına ve Cumhurbaşkanına sahip çıktı. Tankların önlerine yattılar, sokaklara döküldüler. Allah onlardan razı olsun. Ben de yine aynı olayı yaşasam yine aynı tepkiyi gösteririm. Sonunda ölüm bile olsa vatanım için her şeye hazırım çünkü biz vatanımız, milletimiz ve sancağımız için yaşıyoruz. Bin sefer de olsa vatanımız için ölmeye hazırım."

"Eşimle gurur duyuyorum"

Kuzgun'un 30 yıllık eşi Şengül Kuzgun da darbe girişimini ve hainlerin eşine yaptığı saldırıyı öğrenince çok üzüldüğünü söyledi.

Eşiyle gurur duyduğunu ifade eden Kuzgun, "Allah bir daha ülkemize ve milletimize öyle kötü günler göstermesin. Eşim o akşam şehit de olabilirdi. Allah başımızdan Cumhurbaşkanımızı ve devlet büyüklerimizi eksik etmesin. Herkes huzur içinde yaşasın." ifadelerini kullandı.

Olay

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kuzgun'un, 15 Temmuz gecesi sela okuması üzerine camiye gelen bazı kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması anları, güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kutlu'nun şikayeti sonrası haklarında dava açılan tutuksuz sanıklar Adil C, Pınar D. ve yurt dışında ikamet eden İlknur F'nin İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması sürüyor.