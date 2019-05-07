Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
91184
ALTIN
252.849
DOLAR
6.1312
STERLİN
8.0284
EURO
6.8654
Beş bakanlık sanal tehditlere karşı harekete geçiyor
Beş bakanlık sanal tehditlere karşı...
Altun: YSK'nin kararı milli iradeyi doğru yansıtma çabası olarak görülmeli
Altun: YSK'nin kararı milli iradeyi...
Sultanahmet'te binlerce kişi iftar sofrasında buluştu
Sultanahmet'te binlerce kişi iftar sofrasında...
Binali Yıldırım: İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik
Binali Yıldırım: İstanbul'a, İstanbullulara hizmet...
YSK'den Maltepe ve Büyükçekmece itirazlarına ret
YSK'den Maltepe ve Büyükçekmece itirazlarına...

Beş bakanlık sanal tehditlere karşı harekete geçiyor

Çocukların "Momo" ve "Mavi Balina" gibi internet tuzakları ile dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirilmesi, siber tehditlerden korunması amacıyla 5 bakanlık tarafından protokol imzalanacak.

Beş bakanlık sanal tehditlere karşı harekete geçiyor

Çocukların "Momo" ve "Mavi Balina" gibi internet tuzakları ile dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirilmesi, siber tehditlerden korunması amacıyla 5 bakanlık tarafından protokol imzalanacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
07 Mayıs 2019 Salı 12:04
Beş bakanlık sanal tehditlere karşı harekete geçiyor

Çocukların, aralarında "Momo" ve "Mavi Balina" gibi internet tuzakları ile dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirilmesi, siber tehditlerden korunması ve bu sorunun toplum ile medya tarafından daha doğru değerlendirilmesi amacıyla 5 bakanlık tarafından "Güvenli İnternet Güvenli Gelecek Protokolü" imzalanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, çocukların sanal ortamdaki tehditlerden korunması amacıyla harekete geçti.

Bu kapsamda çocukları, eğiticileri ve aileleri internetin güvenli kullanımı konusunda bilinçlendirmek için "Güvenli İnternet Güvenli Gelecek Protokolü" hazırlandı. Söz konusu protokol, ilgili bakanlıkların üst düzey yetkililerinin katılımıyla bugün saat 18.30'da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda düzenlenecek törende imzalanacak.

Protokol doğrultusunda, çocuk gelişimcileri ve çocuk psikologları başta olmak üzere, akademik çevrenin desteğiyle değişik yaş gruplarına özel, bilimsel temellere dayanan ve içeriği itibarıyla çocuklarda sanal tehditlere ilişkin özendirme yaratmayacak şekilde farkındalık artırıcı eğitim programları hazırlanacak.

Eğitimlerin çocuklara uygun iletilmesi ve eğitici kaynaklı risklerin asgari düzeye indirilmesi için öncelikle eğiticilere eğitim verilecek.

Eğitimler ülkenin en ücra köşelerine ulaştırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla okullarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da gençlik merkezleri ve öğrenci yurtları başta olmak üzere ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaştırılacak eğitimler sayesinde sanal tehditlere karşı tedbirlerin bilinirliği artırılacak.

Oluşturulacak yürütme kurulu vasıtasıyla çocuklara yönelik yeni tehditlerin ortaya çıkması durumunda hızla karar alınarak gerekli adımlar atılacak.

Sorunla mücadelede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanacakları dokümanlarda, ülke genelinde ortaklık sağlanacak.

Eğitimler, toplum ve medyanın sanal tehditleri daha doğru değerlendirmesine yardımcı olacak.

Eğitimlerle, geleceğin yetişkini olan çocukların, siber güvenlik bilincine sahip olması ve bu sayede çevrimiçi dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine yetkisiz erişim gibi siber suç türlerinin mağduru olma olasılıklarının azaltılması da hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
BeşBakanlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı: YSK ile ilgili yabancı muhataplarca yapılan siyasi eleştirileri kabul etmiyoruz
Dışişleri Bakanlığı: YSK ile ilgili yabancı muhataplarca yapılan siyasi eleştirileri kabul etmiyoruz
YSK, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi
YSK, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi
Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur
Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim