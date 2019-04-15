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Bebeğindeki keneyi çıkaran baba hayatını kaybetti

Karabük'te Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi, 7 aylık bebeği tedavi altına alındı.

Bebeğindeki keneyi çıkaran baba hayatını kaybetti

Karabük'te Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi, 7 aylık bebeği tedavi altına alındı.

Editör
Editör
15 Nisan 2019 Pazartesi 01:06
Bebeğindeki keneyi çıkaran baba hayatını kaybetti

Karabük

Alınan bilgiye göre, Karabük'ün Zobran köyünde besicilik yapan Yücel Kader (37), 8 Nisan'da ateş, bulantı ve istifra şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. 

Hastanede serum takılan Kader, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şikayetleri devam eden Kader, iki gün sonra yeniden hastaneye başvurarak 7 aylık bebeğindeki keneyi çıkarttığını, hastalığının bundan kaynaklanmış olabileceğini söyleyince yoğun bakıma alındı.

Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderilen Karabük'te Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) test sonucu pozitif çıkan Kader, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Bebek KKKA şüphesiyle hastaneye sevk edildi

Kader'in "Hamza" ismindeki bebeği de KKKA şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Baba Kader'in cenazesi, Horasanlı Camisi'ndeki namazın ardından Karabük Mahallesi Mezarlığı'nda önlem alınarak toprağa verildi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yücel Kader'in grip şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Sonraki başvurusunda bebeğindeki keneyi çıkarttığını söylemesi üzerine KKKA şüphesiyle tedaviye alındığını anlatan Sarı, "Test sonuçları pozitif geldi. Bütün müdahalelere rağmen hastayı kaybettik. Bebeğinin durumu iyi ama onu da KKKA şüphesiyle tedavi altına aldık." diye konuştu.

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