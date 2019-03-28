Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
92120
ALTIN
231.348
DOLAR
5.5460
STERLİN
7.2742
EURO
6.2267
'Dünyada Türk simidini bilmeyen kalmadı'
'Dünyada Türk simidini bilmeyen kalmadı'
Grönland'daki Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümü yeniden artıyor
Grönland'daki Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümü...
ASUS bilgisayarlara 'arz zinciri' saldırısı
ASUS bilgisayarlara 'arz zinciri' saldırısı
Tarihi İshak Paşa Sarayı baharda beyaza büründü
Tarihi İshak Paşa Sarayı baharda...
'Şok diyetler' ölüm saçıyor
'Şok diyetler' ölüm saçıyor

Başörtülülere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret eden Bülent K, gözaltına alındı.

Başörtülülere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret eden Bülent K, gözaltına alındı.

Editör
Editör
28 Mart 2019 Perşembe 23:59
Başörtülülere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
İstanbul

Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret eden Bülent K, gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Havalimanı'nda çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, başörtülülere hakaret eden Bülent K. hakkında soruşturma başlattı.

Bahçelievler'deki ikametinde bulunamayan şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarmadan teröristlere amansız takip
Jandarmadan teröristlere amansız takip
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zor olan meydanda ne söylediysen seçimden sonra unutmamaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zor olan meydanda ne söylediysen seçimden sonra unutmamaktır
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim