Başörtülülere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul
Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret eden Bülent K, gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Havalimanı'nda çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, başörtülülere hakaret eden Bülent K. hakkında soruşturma başlattı.
Bahçelievler'deki ikametinde bulunamayan şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da gözaltına alındı.
Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.
Şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.