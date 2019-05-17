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Başkentte ulaşım milli bayramlarda da ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu ulaşım hizmetlerinin dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da ücretsiz verilmesine ilişkin öneriyi kabul etti.

Başkentte ulaşım milli bayramlarda da ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu ulaşım hizmetlerinin dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da ücretsiz verilmesine ilişkin öneriyi kabul etti.

Editör
Editör
17 Mayıs 2019 Cuma 00:37
Başkentte ulaşım milli bayramlarda da ücretsiz olacak
Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Büyükşehir Belediye Meclisine, Başkanlık yazısıyla getirilen "dini ve milli bayramlarda toplu ulaşım araçlarının vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermesi" teklifi, bütün partilerin "evet" oyuyla kabul edildi. 

Alınan karara göre EGO otobüsleriraylı sistemler ve teleferik hattından oluşan toplu taşıma araçları, milli ve dini bayramlarda saat 06.00'dan 24.00'e kadar Ankaralılara ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Meclisinde ayrıca Pursaklar Belediye Başkanlığından istifa eden Ayhan Yılmaz'ın yerine Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen yazıya istinaden yedek üye Burak Koca meclis üyesi olarak seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi 9'uncu birleşim için yarın 16.00'da toplanacak.

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