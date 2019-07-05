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Başkentte ağaç devrildi: 3 yaralı

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınada devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Başkentte ağaç devrildi: 3 yaralı

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınada devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:38
Başkentte ağaç devrildi: 3 yaralı
Ankara

Ankara'da Kızılay Metrosu'nun Sakarya Caddesi çıkışında şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.

Bu sırada yoldan geçen 3 kişi kendilerine isabet eden dallar nedeniyle hafif yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırıldı.

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