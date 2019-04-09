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Balyoz davası savcısı Kaplan'a 15 yıl hapis cezası

FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Balyoz davası savcısı Kaplan'a 15 yıl hapis cezası

FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 16:30
Balyoz davası savcısı Kaplan'a 15 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuklu yargılanan ''Balyoz Planı'' davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Hüseyin Kaplan ve avukatı katıldı. Duruşmayı Balyoz davasından beraat eden eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de izledi.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Kaplan, ''Ben terörist değilim. Bu yapıyla 15 Temmuz eyleminden sonra ilişkimi kestim. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum.'' dedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kaplan'ı ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 

Heyet, sanığın TSK'da görev alan örgüt ile herhangi bir bağı olmayan yahut örgüte karşı duruş sergileyen askerlerin rütbe ve görev mahiyetini gözeterek, tasfiye edilmesi suretiyle, TSK mensuplarının yerine tamamına yakını 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan TSK'ya sızmış örgüt mensuplarına yer açmak ve onları general sınıfına terfi ettirmek suretiyle örgütün silahlı kuvvetler yapılanmasına hakimiyet alanı sağlayan eylemler içerisinde yer aldığını ifade etti.

Sanığın fiillerinin, 15 Temmuz darbe girişiminin icra hareketlerinden önce yapılması nedeniyle sanığın eylemlerinin yardım mahiyetinde kaldığını belirten mahkeme heyeti, sanık hakkındaki suçu ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardıma'' çevirerek, cezasını 18 yıla düşürdü.

Heyet, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezasının 15 yıla indirilmesine hükmetti. Heyet ayrıca, sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tahliyesine, cezaya çarptırıldığı ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçundan ise tutuklanmasına karar verdi.

Cezanın açıklanmasının ardından sanık Kaplan'ın mahkeme başkanına beddua ettiği duyuldu.

Anahtar Kelimeler:
Balyoz
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