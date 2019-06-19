Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94219
ALTIN
252.137
DOLAR
5.8343
STERLİN
7.3355
EURO
6.5347
Askerlik süresini 6 aya indiren teklif TBMM'de kabul edildi
Askerlik süresini 6 aya indiren...
Yıldırım: İmamoğlu ile Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi bir araya gelmesi gayriahlaki
Yıldırım: İmamoğlu ile Küçükkaya'nın ortak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin hayatını kaybetmesini seyreden insanlığı kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin hayatını kaybetmesini...
Mursi savunmalarında neleri haykırdı?
Mursi savunmalarında neleri haykırdı?
55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
55 ilaç daha geri ödeme...

Aylık 4 bin 500 lira bursla staja başladılar

Bursa Uludağ Üniversitesinde "2244 Sanayi Doktora Programı"na kabul edilen öğrencilerden 15'i sanayi kuruluşunda, aylık 4 bin 500 lira bursla staj görüyor.

Aylık 4 bin 500 lira bursla staja başladılar

Bursa Uludağ Üniversitesinde "2244 Sanayi Doktora Programı"na kabul edilen öğrencilerden 15'i sanayi kuruluşunda, aylık 4 bin 500 lira bursla staj görüyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:55
Aylık 4 bin 500 lira bursla staja başladılar
Bursa

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından uygulanan "2244 Sanayi Doktora Programı" kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Bilimleri Enstitüsüne kabul edilen öğrenciler, aylık 4 bin 500 lira bursla staja başladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, BUÜ için TÜBİTAK tarafından 2244 Sanayi Doktorası Programı kapsamında 55 kontenjanın onaylandığını bildirdi.

Bursiyerlerden 15'inin görevlerine başladığını, diğerlerinin de staj göreceğini belirten Eren, şöyle devam etti:

"2244 Programı; gerek öğrenci için gerek üniversite için gerekse de sanayi kuruluşları için çok büyük bir avantaj. Öğrenciler hem uzmanlıkları konusunda kendilerini doğrudan sanayide geliştiriyorlar hem de piyasa koşullarına göre iyi bir maaş alarak, iş garantisini de aynı anda kazanıyorlar. Bursa'nın en prestijli kuruluşları ile proje odaklı doktora çalışmalarını yürütme şansı da yakalamış oluyoruz. Ayrıca, öğrencilerimiz doktora sonrası proje yapılan kuruluşta 3 yıl çalışma garantisi de almış oluyorlar. Bu program sayesinde hem unvan hem burs hem de iş kazanmış olacaklar."

Eren, öğrencilerin aylık 4 bin 500 lira burs için BUÜ'de doktora ya da bütünleşik doktora öğrencisi olması gerektiğini aktardı.

Doktora, bütünleşik doktora ve yatay geçiş için 25 Temmuz'a kadar başvuruları kabul edeceklerini duyuran Prof. Dr. Eren, ağustos ayında tekrar lisansüstü öğrenci ilanına çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Öğrencilerin görüşleri

Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora çalışmasına devam eden öğrencilerden Hümeyra Demircioğlu da Bursa'nın önde gelen sanayi kuruluşlarında hem iş hem de ciddi bir miktarda burs alacak olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Demircioğlu, "Zaten bu programı cazip kılan en büyük özelliklerin başında sektörün önemli firmalarında iş imkanı bulunması geliyor. Firmaların istediği çalışma ortamında ve yine onların ön gördükleri doğrultuda projeler üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Bizim için güzel bir imkan. Aylık burs miktarının yüksek olması ve doktorayı bitiminde 3 yıl iş garantisi verilmesi programa katılmamız konusunda bizleri teşvik etti." değerlendirmesinde bulundu.

TUSAŞ'ta staja başlayan Ecem Bozdoğan ise şunları kaydetti:

"Lisansımı ve yüksek lisansımı fizik alanında yaptım. Şimdi yine fizik alanında Türkiye'nin en iyi firmalarından biri olan TUSAŞ'ta çalışıyorum. Bu imkanı yakalamak beni çok mutlu etti. Doktoramı kurumun belirlediği projelerde aktif bir şekilde yer alarak tamamlayacağım. Daha önce doğrudan böyle bir çalışma ortamında yer almamıştım. Benim için harika bir deneyim oluyor. Programın sonunda da TUSAŞ'ta çalışacak olmak beni ayrıca motive ediyor."

BUÜ, gelecek ay doktora programı için 40 öğrenci daha alacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Sayıştaydan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt
Sayıştaydan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt
Ağrı'da sel: 4 ölü
Ağrı'da sel: 4 ölü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim