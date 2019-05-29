Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hakim Mehmet Yoylu hakkında yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen müfettiş ön raporunun HSK'ya ulaşır ulaşmaz, HSK 2. Dairesi'nin olağanüstü toplandığını bildirdi.

Dairenin hakimin tüm davranışlarını, önceki disiplin işlemine konu eylemlerini dikkate alarak, göreve devamın yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine vardığını belirten Yılmaz, 2802 sayılı Yasa'nın 77. maddesi uyarınca Yoylu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini kaydetti.

HSK Başkanvekili Yılmaz: Kurul son rapora göre kararını verecek

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Yargıda Birlik Derneği tarafından Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen iftar programına katılmak üzere Bolu'ya geldi.

Burada AA muhabirine, duruşma sırasında avukata etek boyu nedeniyle tepki gösteren İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu ile ilgili açıklamada bulunan Yılmaz, bu sabah itibari ile duruşma salonunda gelişen olayla ilgili hemen değerlendirme yapıldığını ifade etti.

HSK 1. Dairesinin yaptığı değerlendirme sonucunda soruşturma izni teklifi hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Bakan beyin onayı üzerine hakim hakkında soruşturma başladı. Müfettiş soruşturması için gerekli adım atıldı ama bu bir süreç. Müfettiş arkadaş araştırmayı yaptıktan sonra ön raporunu hazırlayıp bize sundu. Tabii toplantı günlerimiz belli, haftanın 2 günü olağan toplantı günlerimiz var ama bu özel ve acil durum için olağanüstü toplantıya çağırdık heyeti. Olağanüstü toplantı sonunda da değerlendirmeler yapılıp oy birliği ile ilgili kanun gereğince açığa aldık şimdilik."

Yılmaz, bundan sonraki süreçte olayla ilgili görevlendirilen müfettişin raporunu tamamlanmasını bekleyeceklerini vurgulayarak, "Müfettiş arkadaş raporunu hazırlayacak. Son raporunu hazırlayacak ve HSK'ye sunacak. Son rapor gereğince gerekli disiplin cezalarını ne gerekiyorsa son rapora göre kurul tartışıp kararını verecek." ifadesini kullandı.

Duruşma tutanağına yansımıştı

İstanbul'da duruşma sırasında yaşanan olay, duruşma tutanağına da yansımıştı.

Tutanağa göre, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi, mini etek giyen avukatın bu kıyafetinin avukatlık hukukuna ve örfe aykırı olduğunu öne sürerek, konuyu taraf avukatlarına sordu.

Salonda bulunan diğer avukatların etek boyunun avukatlık hukuk ve örfüne uygun olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Yazı İşleri Müdürü huzura çağrılarak, baro başkanlığına bildirilmesi için avukatın etek boyunun cep telefonuyla çekilmesi istendi.

Avukatın, etek boyunun fotoğrafının çekilmesine izin vermemesi üzerine, tutanak tutularak duruşmaya devam edilmişti.