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Ardahan'da taş ocağında patlama: 4 yaralı

Ardahan'daki bir köydeki taş ocağında yaşanan patlamada 4 kişi ağır yaralandı.

Ardahan'da taş ocağında patlama: 4 yaralı

Ardahan'daki bir köydeki taş ocağında yaşanan patlamada 4 kişi ağır yaralandı.

Editör
Editör
13 Mayıs 2019 Pazartesi 01:02
Ardahan'da taş ocağında patlama: 4 yaralı
Ardahan

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton AŞ'ye ait taş ocağında henüz belirlenemeyen sebeple patlama oldu.

Patlamada, taş ocağındaki Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı.

Yaralılar, taş ocağına çağrılan ambulanslar ile Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan yaralılar, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

"Ekiplerimiz anında olaya müdahale ettiler"

Olayın ardından Ardahan Valisi Mustafa Masatlı da Ardahan Devlet Hastanesi'ne gelerek ilgililerden yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Masatlı, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın kimyasal kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, "Bu patlama neticesinde yanık şekilde ağır yaralandılar. Tabii ekiplerimiz anında olaya müdahale ettiler. Hastalarımızı Erzurum iline, yanık ünitesine sevk ettik. Kendilerine Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İş yeri sahibine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de olay yerinde inceleme yaptığı patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.

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