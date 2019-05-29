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Antalya'nın yayla yollarında mayıs ayında karla mücadele

Antalya'da yörüklerin göç edeceği Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinin yayla yollarında, 10 metreyi bulan karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın yayla yollarında mayıs ayında karla mücadele

Antalya'da yörüklerin göç edeceği Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinin yayla yollarında, 10 metreyi bulan karla mücadele çalışmaları sürüyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:38
Antalya'nın yayla yollarında mayıs ayında karla mücadele
Antalya

Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinin karla kaplı yayla yollarını açma çalışması yürütülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin 15 gün önce Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylalarının 10 metreyi bulan karla kaplı yollarını ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerden sorumlu Başkan Danışmanı İsa Akdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolları Yörüklerin göç zamanından önce ulaşıma açabilmek için 14 Mayıs'tan bu yana yoğun bir mücadele verdiklerini söyledi.

Göçerlerin şu anda yaylalara çıkması için önünde herhangi bir engel olmadığını belirten Akdemir, şunları kaydetti:

"Şu anda yaylalara çıkan ana yollarımızı açtık. Ekiplerimiz yaylaların ara yollarında çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 5 yıldır yaylalarda karla mücadele ediyor. Buraya 5 yıldır geliyorum ama bu yıl karın daha fazla olduğunu gördüm. Zor şartlarda da olsa bir an önce Yörüklerimizi yaylaya çıkarabilmek için gece gündüz çalıştık. Sahil, kırsal demeden vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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