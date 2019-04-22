Ankara Emniyet Müdürlüğü: Kılıçdaroğlu ile ilgili bildirimde bulunulmadı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazına katılacağına dair yazılı veya sözlü bildirimde bulunulmadığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şehit Kırıkcı'nın 21 Nisan'da Çubuk ilçesi Akkuzulu köyündeki cenaze töreniyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın koruma personeli tarafından 20 Nisan saat 22.11'de ve 21 Nisan saat 10.03'te Koruma Şube Müdürlüğü Nöbetçi Amirliği Hizmetlerinde kullanılan telefonun arandığı belirtildi.

Koruma personelinin cenazenin yeri, saati ve yakınlarının irtibat bilgilerini istediği, katılım durumu bildirmediği gibi, sorulduğunda ise henüz programın belli olmadığı yönünde görüş beyan ettiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Koruma Personeli Talimatnamesinin 'Korunan şahsın il dışı ziyaretlerinde 48 saat önce mahallin mülki amirince nereye, hangi amaçla gideceği, ne kadar süre kalacağı (açık adresle birlikte) ne amaçla gideceği dilekçe ile bildirilecek. Koruma görevlisi de koruduğu şahsın il dışı seyahatlerinde gidiş-geliş tarihi ve saatlerini ilgili büro amirliğine bildirilecektir.' maddesi gereğince korunan kişilerin il merkezi dışına yapacağı ziyaretlerde Koruma Şube Müdürlüğümüze yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmekte, bu bilgiler doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. Bunun önceki örnekleri ektedir. Ancak Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde gerçekleşen cenaze töreni ile ilgili olarak daha önceki dış ilçe programlarında yapıldığı gibi Sayın Genel Başkanın katılacağına dair Emniyet Müdürlüğümüze yazılı bir bilgilendirme yapılmadığı gibi sözlü olarak da bildirimde bulunulmamıştır."

Emniyet Müdürlüğü, Kılıçdaroğlu'nun daha önce kendi imzası ile talepte bulunduğu iki ayrı yazıyı da açıklamanın ekinde paylaştı.

Kılıçdaroğlu'na saldıran gruba sopa dağıtıldığı iddiası

Ankara Valiliğinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk ilçesinde katıldığı cenaze töreni sırasında saldıran gruba sopa dağıtıldığı iddiasıyla ilgili inceleme yapıldığı, söz konusu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bilgi ya da görüntüye ulaşılamadığı bildirildi.

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamasında, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze namazı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çubuk ilçemizde şehit cenaze töreni sırasında birtakım kişilerce sopalar dağıtıldığına dair iddialar üzerine eldeki tüm görüntüler ayrıntılı bir şekilde incelenmiş. Ayrıca olay anında görev yapan güvenlik görevlileriyle görüşmeler yapılmış olup, söz konusu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bilgi ya da görüntüye ulaşılamamıştır."