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Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu artıyor

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde yoğunluğa neden oluyor.

Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu artıyor

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde yoğunluğa neden oluyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:19
Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu artıyor
Kocaeli

Bayram tatilinin başlamasıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Ankara istikametindeki bazı mevkilerde araç kuyrukları oluşturdu. 

Otoyolun Kandıra gişeleri, Bekirdere ve Gültepe rampası mevkisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de otoyolun değişik noktalarında görev yaparak denetimlerde bulunuyor.

Yetkililer, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.

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