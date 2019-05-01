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Altun'dan 1 Mayıs paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Altun'dan 1 Mayıs paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:12
Altun'dan 1 Mayıs paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, bugünün birlik ve beraberliği pekiştirmesi dileğinde bulundu.

Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Twitter hesabından işçi fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Fahrettin Altun, paylaşımında "Emek ve alın teriyle çalışıp üreten, ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, bugünün birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

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1Mayıs
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