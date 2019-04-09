Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98135
ALTIN
238.369
DOLAR
5.6904
STERLİN
7.4201
EURO
6.4146
AK Parti'nin YSK temsilcisi Özel: İstanbul'da 51 sandık tekrar sayılacak
AK Parti'nin YSK temsilcisi Özel:...
Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 59 gözaltı kararı
Adana merkezli 8 ilde FETÖ...
Rize'de gol yağmuru
Rize'de gol yağmuru
'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı
'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı' yaptırımı
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı'...

AİHM hakimliğine Saadet Yüksel seçildi

Doç. Dr. Saadet Yüksel'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine seçildiği bildirildi.

AİHM hakimliğine Saadet Yüksel seçildi

Doç. Dr. Saadet Yüksel'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine seçildiği bildirildi.

Editör
Editör
09 Nisan 2019 Salı 23:57
AİHM hakimliğine Saadet Yüksel seçildi
Ankara

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, AİHM'in Türkiye adına görev yapacak hakimi belirlediği, oylamada 111 oy alan Doç. Dr. Saadet Yüksel'in AİHM'de Türkiye adına 9 yıl görev yapacağı belirtildi. 

AİHM'de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'ın görev süresinin sona ermesi üzerine yeni seçimin gündeme geldiği hatırlatılan açıklamada, Avrupa Konseyi (AK) Sekretaryası'na önerilen 3 kişilik hakim aday listesi, AK Danışma Paneli incelemesinin ardından, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Hakim Seçim Komisyonu'na sunulduğu kaydedildi.

Komisyon tarafından Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel'in 29 Mart'ta Paris'te mülakata tabi tutulduğuna değinilen açıklamada, komisyonun adayların AİHM hakimliği için yeterli olduğunu belirttiği ve 3 kişilik listeyi AKPM Genel Kuruluna sunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, bugün yapılan AKPM Genel Kurulunda gerçekleşen seçimde 111 oy alarak seçilen Saadet Yüksel'in Türkiye adına AİHM hakimi olarak 9 yıl süreyle görev yapacağı bilgisi verildi.

AİHM'de Türkiye'yi temsilen görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'tan boşalan koltuğa yeni hakim seçmek amacıyla başlatılan sürecin Adalet ve Dışişleri bakanlıkları koordinesinde yürütüldüğü bildirildi.

Öte yandan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AİHM Yargıcı olarak seçilen Saadet Yüksel'i kutladı.

Saadet Yüksel'in özgeçmişi

Doç. Dr. Saadet Yüksel, Harvard Üniversitesinde yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesinde de doktorasını yaptı. Geçen yıl Katar'da bulunan Hamad Bin Khalifa Üniversitesinde de bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Yüksel'in, anayasa hukuku ve insan hakları alanında çok sayıda çalışması bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yürüten Yüksel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

"Memnuniyet duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Doç. Dr. Saadet Yüksel'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçlığına seçilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AİHM'e Türk yargıç seçim sürecinin bugün Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) yapılan oylamayla tamamlandığı belirtildi.

Avrupa Konseyinin 47 üyesinin milletvekillerinden oluşan AKPM'de yapılan seçimlerde, Türkiye'nin adaylarından Doç. Dr. Yüksel'in AİHM'de görev yapacak yeni Türk yargıç olarak seçildiği kaydedilen açıklamada, "AİHM'de görev yapacak nitelikli yargıç adaylarının belirlenmesi amacıyla hükümetimiz tarafından titiz bir süreç yürütülmüştür. Bu sürecin sonucunda, 9 yıl görev yapacak yeni yargıcımızın seçilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bolivya'nın Filistin davasına verdiği desteğe teşekkür ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bolivya'nın Filistin davasına verdiği desteğe teşekkür ediyorum
'2012'de örgüte ait bir evde 'abi' oldum'
'2012'de örgüte ait bir evde 'abi' oldum'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim