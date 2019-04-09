AİHM hakimliğine Saadet Yüksel seçildi

Ankara

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, AİHM'in Türkiye adına görev yapacak hakimi belirlediği, oylamada 111 oy alan Doç. Dr. Saadet Yüksel'in AİHM'de Türkiye adına 9 yıl görev yapacağı belirtildi.

AİHM'de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'ın görev süresinin sona ermesi üzerine yeni seçimin gündeme geldiği hatırlatılan açıklamada, Avrupa Konseyi (AK) Sekretaryası'na önerilen 3 kişilik hakim aday listesi, AK Danışma Paneli incelemesinin ardından, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Hakim Seçim Komisyonu'na sunulduğu kaydedildi.

Komisyon tarafından Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel'in 29 Mart'ta Paris'te mülakata tabi tutulduğuna değinilen açıklamada, komisyonun adayların AİHM hakimliği için yeterli olduğunu belirttiği ve 3 kişilik listeyi AKPM Genel Kuruluna sunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, bugün yapılan AKPM Genel Kurulunda gerçekleşen seçimde 111 oy alarak seçilen Saadet Yüksel'in Türkiye adına AİHM hakimi olarak 9 yıl süreyle görev yapacağı bilgisi verildi.

AİHM'de Türkiye'yi temsilen görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'tan boşalan koltuğa yeni hakim seçmek amacıyla başlatılan sürecin Adalet ve Dışişleri bakanlıkları koordinesinde yürütüldüğü bildirildi.

Öte yandan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AİHM Yargıcı olarak seçilen Saadet Yüksel'i kutladı.

Saadet Yüksel'in özgeçmişi

Doç. Dr. Saadet Yüksel, Harvard Üniversitesinde yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesinde de doktorasını yaptı. Geçen yıl Katar'da bulunan Hamad Bin Khalifa Üniversitesinde de bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Yüksel'in, anayasa hukuku ve insan hakları alanında çok sayıda çalışması bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yürüten Yüksel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

"Memnuniyet duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Doç. Dr. Saadet Yüksel'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçlığına seçilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AİHM'e Türk yargıç seçim sürecinin bugün Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) yapılan oylamayla tamamlandığı belirtildi.

Avrupa Konseyinin 47 üyesinin milletvekillerinden oluşan AKPM'de yapılan seçimlerde, Türkiye'nin adaylarından Doç. Dr. Yüksel'in AİHM'de görev yapacak yeni Türk yargıç olarak seçildiği kaydedilen açıklamada, "AİHM'de görev yapacak nitelikli yargıç adaylarının belirlenmesi amacıyla hükümetimiz tarafından titiz bir süreç yürütülmüştür. Bu sürecin sonucunda, 9 yıl görev yapacak yeni yargıcımızın seçilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.