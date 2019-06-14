Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
sisli
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90501
ALTIN
253.478
DOLAR
5.8644
STERLİN
7.4393
EURO
6.6128
Kılıçdaroğlu, Neçirvan Barzani'yi tebrik etti
Kılıçdaroğlu, Neçirvan Barzani'yi tebrik etti
Binali Yıldırım: Gençler için, kadınlarımız için çok önemli vaatlerimiz var
Binali Yıldırım: Gençler için, kadınlarımız...
Paris Airshow'da 'Milli Muharip Uçak' rüzgarı esecek
Paris Airshow'da 'Milli Muharip Uçak'...
Yenilenebilir enerjide istihdam 11 milyona yaklaştı
Yenilenebilir enerjide istihdam 11 milyona...
'Emek ve Adalet Yürüyüşü' üçüncü gününde devam ediyor
'Emek ve Adalet Yürüyüşü' üçüncü...

Adıyaman'da şehitler için 180 bin hatim

Adıyaman'da Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için indirilen 180 bin hatmin duası yapıldı.

Adıyaman'da şehitler için 180 bin hatim

Adıyaman'da Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için indirilen 180 bin hatmin duası yapıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 00:12
Adıyaman'da şehitler için 180 bin hatim
Adıyaman

Adıyaman'da Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için indirilen 180 bin hatmin duası yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca organize edilen etkinlikler, Adıyaman Şehitliği'nde başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi ve şehit mezarlarına çiçek bırakıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, burada bir araya geldiği şehit yakınlarıyla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Atasoy ve beraberindeki heyet, daha sonra Ulu Cami'ye geçti. Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Müftülük iş birliğiyle, mart ayından bugüne Adıyaman il ve ilçelerinde vatandaşlar ve Kur'an kursu öğrencilerince indirilen 180 bin hatim için camide program düzenlendi.

Burada şehitler için indirilen hatimlerin duası yapıldı.

Ulu Cami Vaizi Yılmaz Arı, camide yaptığı konuşmada, asker ve polislerin vatanı çok güzel koruduğunu belirterek, "Hazreti Peygamber'in dediği gibi nöbet bekleyen göze cehennem ateşi dokunmaz. Bu yolda gazi olmak da şehit olmak da vardır." dedi.

Programa İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve özel harekat polisleri de katıldı.

Ardından İl Jandarma Komutanlığınca programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırıyı kınadı
Türkiye Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırıyı kınadı
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi
Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim