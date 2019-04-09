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Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 59 gözaltı kararı

Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten KHK ile ihraç edilmiş 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 59 gözaltı kararı

Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten KHK ile ihraç edilmiş 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 07:51
Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 59 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Örgüt yapılanması içerisinde zümre başkanı ve vekil olarak konumlandırılan, itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden hareketle yürütülen çalışmalar sonucu 8 ilde operasyon gerçekleştirildi. 

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

KHK ile polislikten ihraç edilen 59 şüphelinin adresine düzenlenen baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin operasyonunun sürdüğü öğrenildi. 

Son Güncelleme: 09.04.2019 08:14
Anahtar Kelimeler:
FETÖ
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