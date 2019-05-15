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Adana'da merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

Adana merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Adana'da merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

Adana merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:44
Adana'da merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü etullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. 

FETÖ üyesi olduğu ileri sürülen ve örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik Adana merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda halen görevde olan asker, polis, infaz koruma memurunun yanı sıra meslekten ihraç edilen polis ve bilgisayar mühendisi gibi çeşitli meslek gruplarından 16 şüpheli gözaltına alındı. 

Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Bu arada diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
FETÖ
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