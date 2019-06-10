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Adada düşen Türk bayrağını Sahil Güvenlik yeniden dalgalandırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yassıkaya Adası'nda bulunan Türk bayrağının ipinin koparak düşmesi ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekibi, bayrağı yeniden dalgalandırdı.

Adada düşen Türk bayrağını Sahil Güvenlik yeniden dalgalandırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yassıkaya Adası'nda bulunan Türk bayrağının ipinin koparak düşmesi ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekibi, bayrağı yeniden dalgalandırdı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 00:37
Adada düşen Türk bayrağını Sahil Güvenlik yeniden dalgalandırdı
Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yassıkaya Adası'nda dalgalanan Türk bayrağının, ipinin koparak düşmesi ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekibi, bayrağı yeniden göndere çekti.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine, Yassıkaya Adası'nda bulunan Türk bayrağının gönderde olmadığı ve yere düştüğü ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı bir bot, bölgeye görevlendirildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, bayrağın ipinin koptuğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, ipi değiştirerek bayrağı tekrar dalgalandırdı.

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