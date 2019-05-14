AA muhabirini arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Bayburt

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Bayburt, Erzurum ile Trabzon UMKE ve AFAD ekipleri, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri tarafından sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar gün boyu devam etti.

Çalışmalar beşinci günde de Bayburt ve Trabzon tarafında eş güdümlü yürütüldü.

JÖAK su altı arama ve kurtarma timi özel teçhizatlarla inebildikleri derede gün boyunca çalışmalarını sürdürdü. Sarp ve kayalık bölgede suyun şiddetli olmasına rağmen halatlarla derede arama çalışması yapan ekipler, sonuç alamadı.

AFAD ekipleri de ağ yardımıyla suda arama gerçekleştirdi.

Nişancı'yı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Bayburt Valiliğinden açıklama

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, "Bayburt Valiliği koordinasyonunda İSKİ, DSİ 22.Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince dere yatağının önüne set çekilerek, set arkasında biriken suyun tahliye gücü saniyede yaklaşık bir metreküpe ulaşan motorlar yardımıyla bir buçuk kilometre hat oluşturup, olayın yaşandığı bölgeden 500 metre kadar uzağa isale edilmesi maksadıyla planlaması yapılan çalışmalara, arama kurtarma çalışmaları ile eş zamanlı olarak bugün başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Valilik koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmalarının bugün de sürdürüldüğü belirtildi.

Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD İl Müdürlüğü ile UMKE ekipleri, Trabzon AKUT ekibi, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri ile 7 grup halinde planlanan bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalara güvenlik birimleri de nezaret etmektedir. Arama kurtarma çalışmalarını zaman zaman durma noktasına getiren dere yatağındaki şiddetli su akıntısının yavaşlatılarak debisinin düşürülmesi ve çalışmaların daha güvenli ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Bayburt Valiliği koordinasyonunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) 22.Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince dere yatağının önüne set çekilerek, set arkasında biriken suyun tahliye gücü saniyede yaklaşık bir metreküpe ulaşan motorlar yardımıyla bir buçuk kilometre hat oluşturup olayın yaşandığı bölgeden 500 metre kadar uzağa isale edilmesi maksadıyla planlaması yapılan çalışmalara, arama kurtarma çalışmaları ile eş zamanlı olarak bugün başlanmıştır. Su bendinin tamamlanmasına müteakip İSKİ’den getirtilen tahliye motorlarının kurulumuna yarın sabah itibarıyla başlanacaktır. "

Açıklamada, zor şartlar altında sürdürülen arama kurtarma faaliyetlerine, bahse konu zorlu şartların üstesinden gelmeye yönelik ilave yöntemler geliştirmek suretiyle devletin ilgili birimleri tarafından sağlanan gerekli bütün araç, gereç ve personel desteği ile etkin bir şekilde devam edildiği vurgulandı.