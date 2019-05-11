AA muhabirini arama çalışmaları sürüyor

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda dün yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 210 personelle devam ediyor.

Nişancı'nın kaybolduğu bölgede 110 kişilik Afet ve Acil Durum (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Trabzon, Bayburt, Rize ve çeşitli illerden bölgeye gelen ekiplerde yer alan dağcılar, düşme olayının yaşandığı bölgeden sarkıtılan iplerle arama yapıyor. Dalgıçlar ise uçurumun alt bölgesindeki dere ve civarını tarıyor.

Çalışmalar sırasında dağcılar, Nişancı'nın düştüğü yerden yaklaşık 60 metre aşağıda kara saplanan kamerası ve tripodunu bulunduğu yerden aldı.

"210 personelle çalışmalara yoğun bir şekilde devam edilmektedir"

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Çalışmalara takviye amacıyla Erzurum ve Trabzon AFAD Müdürlüğü, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlıklarından Jandarma Arama Kurtarma timleri ile arama kurtarma köpekleri ve Erzurum Bölge Komutanlığından yönlendirilen Skorsky genel maksatlı helikopter bölgede devam eden arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Gece şartları dolayısıyla görüş mesafesinin azalması, iklim koşulları ve bölgenin aşırı sarp arazi yapısı nedeniyle saha ekipleri gün boyu devam eden çalışmalara saat 22.00'de ara verdi. Saha ekiplerinin bölgeden çıkması üzerine Elazığ İHA Komutanlığından 1 İHA arama yapmak amacıyla görevlendirildi. Bölgede saat 22.10'da faaliyet icra etmeye başlayan ve gece boyunca süren arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir iz ve emareye rastlanılmadı."

Bugün sabah saatlerinde tekrar başlayan çalışmalara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından 8 kişilik su altı arama kurtarma timi ile 4 kişilik dağ arama kurtarma unsurlarının da katıldığı bildirilen açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetleri için devletimizin ilgili birimleri tarafından gerekli bütün araç ve ekipman desteği sağlanmış olup 210 personelle çalışmalara yoğun bir şekilde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

JAK timinde görevli 8 dalgıç ve 4 dağcının da katıldığı çalışmalarda zaman zaman drone'la da arama yapılıyor.