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AA Genel Müdürü Şenol Kazancı: Saldırılar bizi asla yıldıramaz

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, "(İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması) Bütün dünyanın bilmesini isteriz ki bu saldırılar bizi yıldıramaz." dedi.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı: Saldırılar bizi asla yıldıramaz

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, "(İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması) Bütün dünyanın bilmesini isteriz ki bu saldırılar bizi yıldıramaz." dedi.

Editör
Editör
04 Mayıs 2019 Cumartesi 23:39
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı: Saldırılar bizi asla yıldıramaz

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, "(İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması) Bütün dünyanın bilmesini isteriz ki bu saldırılar bizi yıldıramaz." dedi.

AA Genel Müdürü Kazancı, "Anadolu Ajansı, Filistin’in haklı mücadelesi ve İsrail saldırganlığını tüm dünyaya aktarmaya kesintisiz devam edecek." ifadelerini kullandı. 

Kazancı açıklamasını şu şekilde sürdürdü: 

"İsrail Ordusu, Anadolu Ajansı’nın Gazze’de bulunan ofisine bugün akşam saatlerinde bir hava saldırısı yapmıştır. Gazze ofisimizde çalışan arkadaşlarımızın saldırıdan kısa süre önce binayı terketmesi can kaybını önlemiştir. 

İsrail Ordusu’nun, Gazze’deki Anadolu Ajansı ofisini ve çalışanlarını doğrudan hedef aldığı son derece açıktır.

Anadolu Ajansı’na ve çalışanlarına yapılan bu saldırı, özgür basına ve kitlelerin haber alma hürriyetine yapılmış bir saldırıdır. İsrail’in bu saldırısı, Filistin’de gazetecilere ve medya kuruluşlarına yapılan ilk saldırı da değildir. Bütün dünyanın bilmesini isteriz ki, bu saldırılar bizi yıldıramaz. Filistin ve Gazze’deki ekiplerimizle, Anadolu Ajansı, Filistin’in haklı mücadelesini ve İsrail saldırganlığını tüm dünyaya aktarmaya kesintisiz devam edecektir.

İsrail’in, sivillere, çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik pervasızca saldırıları boyut değiştirmiş ve artık medya kuruluşlarına, basın özgürlüğüne, dünyanın haber alma hakkına yönelmiştir. Geçmişteki saldırılar karşısında gerekli tepkilerin verilmemesi pervasızlığın bariz nedenlerinden biridir. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm basın kuruluşlarını İsrail saldırganlığı karşısında net bir tutum sergilemeye, ortak tepki vermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz. Zira Anadolu Ajansı’na yönelik bu saldırı karşısındaki suskunluk İsrail’in başka basın kuruluşlarını hedef almasının önünü açacaktır. Basın Özgürlüğü konusunda duyarlı olduğunu iddia eden ancak saldırı İsrail’den geldiğinde suskunluğa gömülen uluslararası kuruluşlardan samimi tepki beklediğimizi özellikle ifade ediyoruz.

Bu vesileyle Gazze Ofisimizde çalışan arkadaşlarımıza ve ailelerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 

Saldırı sonrasında şahsımı bizzat arayarak Ajansımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sayın Bakanlarımıza, Filistin Hükümeti yetkililerine, duyarlılık gösteren kurum, kuruluş ve vatandaşlarımıza yürekten Şükran’larımızı ifade ediyorum.

Tekrar ifade etmeliyim ki, Anadolu Ajansı, dünyanın her yerinde olduğu gibi Filistin ve Gazze’de de çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürecektir. Kamuoyunun hızlı ve doğru şekilde bilgilendirilmesi için Ajansımız fedakar çalışanlarıyla görevini her şart altında ifa etmeyi sürdürecektir."

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