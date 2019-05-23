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AA'da 15'inci yılını dolduran personellere sertifika

Anadolu Ajansında 15'inci yılını dolduran personel için sertifika töreni düzenlendi.

AA'da 15'inci yılını dolduran personellere sertifika

Anadolu Ajansında 15'inci yılını dolduran personel için sertifika töreni düzenlendi.

Editör
Editör
23 Mayıs 2019 Perşembe 00:09
AA'da 15'inci yılını dolduran personellere sertifika
Ankara

Anadolu Ajansında (AA) 15'inci yılını dolduran personel için sertifika töreni düzenlendi.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, kurum binasındaki konferans salonunda düzenlenen törende, AA'ya emek verenlere sertifika verilmesinin kurum ile çalışanların bağını güçlendireceğini belirterek sertifika alanları tebrik etti.

AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da AA'nın emekli olan ve vefat edenlerle çok geniş bir aile olduğunu vurgulayarak "Biz, geriye dönük onlar için de sertifikalar hazırlıyoruz. Anadolu Ajansı ile husumeti olmamış tüm çalışanlarımıza ulaşıp, onlara da bu tür sertifikaları ulaştırıp, en azından kaç yılı doldurmuşlarsa bir defalığına o sertifikayı iletmek istiyoruz. Onları da burada ağırlayacağız." diye konuştu.

AA çalışanlarının emeğinin çok fazla olduğuna ve takdir edilmesi gerektiğine işaret eden Özkaya, "Gelecekte çocuklarımıza bırakıp duvarlara astığımız sertifikalara sahip olmak hepimiz açısından gurur verici." dedi.

Konuşmalarının ardından Mutanoğlu ve Özkaya, personele sertifikalarını takdim etti.

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