23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğrenciler Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında, ellerinden tuttuğu iki çocukla Aslanlı Yol'dan yürüyen Selçuk ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine geldi.

Selçuk’un çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Meclisteki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi

Meclisteki Atatürk Anıtı önünde düzenlene törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra TBMM başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, AK Parti Grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törende, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Törenin ardından siyasi parti temsilcileri de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Şentop Başkanlığındaki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bazı bakanlar da yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Şentop, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladı.

7'den 70'e binlerce kişi Anıtkabir'de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile 7'den 70'e binlerce kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

İzmir

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama programı İl Mili Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Meydanda devam eden kutlamalarda öğrenciler, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çiçek verdi. Soyer'in tören alanına bisikletle gelmesi dikkati çekti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunmasının ardından "Çocuklar kardeş oldu mu" adlı şiiri okuyan Zeyni Hanım Ortaokulu öğrencisi bedensel engelli Hiranur Aydıner izleyenlerden büyük alkış aldı. Cemil Meriç Ortaokulu'ndan Berke Deniz Bozbalak da şiir okudu.

Törende şiirlerin okunmasının ardından çeşitli ilkokul ve ortaokullardan iki bine yakın öğrenci renkli gösteriler sundu.

Def ve karton balıklarla sergilenen "Neşeli çocuklar" adlı gösterinin ardından çeşitli müzik ve aksesuarlarla "Hür doğdum", "Yediden yetmişe gençlik", "Bir efsanedir Anadolu" gösterileri sunuldu.

"Türkiye'm" adlı son gösteride bin 928 öğrenci görev aldı. Öğrenciler Atatürk silüeti ve Türk bayrağı oluşturdu. Gösterinin sonunda öğrenciler "Bu bayrak inmez" dedi.

Meydanı dolduran İzmirliler, töreni ellerinde Türk bayraklarıyla ilgiyle izledi. Çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı.

İstanbul

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen program, renkli görüntülere sahne oldu.

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki program, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye, KKTC, Pakistan, Kuzey Makedonya, Rusya, Hindistan, Meksika ve Estonya'dan çocukların katıldığı Halk Oyunları Festivali, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinlikte görev alan tüm öğrenciler ile protokol üyeleri, programın sonunda sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü de etkinlik sonrası, öğrencilere çam fidanı hediye etti.

Adalar Çocuk Orkestrası konser verdi

Bayram dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı terminal giriş noktalarında Türk bayrağı dağıtıldı.

İç hatlar gidiş terminalinde ise 40 çocuktan oluşan ''Adalar Çocuk Orkestrası'' Şef Samuel Mez Matus yönetiminde konser verdi. Konsere yerli ve yabancı yolcuların yanı sıra havalimanı çalışanları da ilgi gösterdi.

Konser sonrası yoğun alkış alan çocuklar, daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nı gezdi.

İstanbul Havalimanı'nda 23 Nisan kutlaması

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın yaptığı etkinliğin ilkinde yerli ve yabancı çocuklar, Dış Hatlar Gidiş Terminalindeki "İstanbul" yazısının önünde duran, tamamen geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiş bir trabant arabayı parmaklarıyla boyadı.

Ebeveynler de etkinlik sırasında arabayı boyayan çocuklarının fotoğraflarını çekti.

"Doğukan Manço ile Adam Olacak Çocuk" yarışması

Havalimanındaki etkinlikler kapsamında, müzisyen Doğukan Manço tarafından "Adam Olacak Çocuk" yarışması yapıldı. Sanatçı Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısı eşliğinde yerli ve yabancı yolcular ile çocukları dans etti.

Etkinliklerde, takı atölyesi, yüz boyama, balon şişirme, çizgi karakterleri ile fotoğraf çekiminin yanı sıra orkestra ile mini bando da yer aldı.

Yurdun diğer illerinde de 23 Nisan törenlerle kutlandı.