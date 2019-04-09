Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98135
ALTIN
239.013
DOLAR
5.6904
STERLİN
7.4314
EURO
6.4156
AK Parti'nin YSK temsilcisi Özel: İstanbul'da 51 sandık tekrar sayılacak
AK Parti'nin YSK temsilcisi Özel:...
Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 59 gözaltı kararı
Adana merkezli 8 ilde FETÖ...
Rize'de gol yağmuru
Rize'de gol yağmuru
'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı
'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı' yaptırımı
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı'...

'2012'de örgüte ait bir evde 'abi' oldum'

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davada, tanık Serhat Araç, 2012'de örgüte ait evde "abi" olduğunu bildirdi.

'2012'de örgüte ait bir evde 'abi' oldum'

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davada, tanık Serhat Araç, 2012'de örgüte ait evde "abi" olduğunu bildirdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 16:47
'2012'de örgüte ait bir evde 'abi' oldum'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanlarının dinlenmesiyle devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin tanık olarak dinlediği Adem Mamur, sanıklardan eski üsteğmen Mehmet Kabaoğlu'nu 2002-2006 yıllarında Selçuk Üniversitesi gıda mühendisliği bölümünde okurken tanıdığını söyledi.

Eğitim hayatı boyunca örgüte bağlı evlerde kaldığını belirten Mamur, "Mehmet Kabaoğlu da Konya'nın Selçuklu ilçesinde örgüte ait 2 evde kaldı. Şehir ve bölge planlamayla ilgili bir bölümde okuyordu. Ev sorumluluğu da yaptı diye hatırlıyorum. Sanırım 2003 yılında. Kendisiyle 2006 yılına kadar görüştük." diye konuştu.

Sanık Kabaoğlu ise Adem Mamur'u tanımadığını, aynı dönemde üniversite okumadıklarını öne sürdü.

Tanık Sercan Gürleyen ise sanıklardan eski üsteğmen Mehmet Sezgin ile aynı lisede okuduklarını, Sezgin'in bir üst sınıfta bulunduğunu söyledi.

İstanbul Küçükçekmece'de örgüte ait bir eve ders çalışma maksadıyla gittiğini anlatan Gürleyen, okuldan tanıdığı Sezgin'i evde de gördüğünü kaydetti.

Sezgin ise Gürleyen'i tanımadığını ileri sürdü.

Tanık Süleyman Çağlayan da sanıklardan Musa Kılıçaslan ile İstanbul'da 6 ay örgüt evinde beraber kaldıklarını belirtti.

Tanık Serhat Araç ise 2013'te Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduğunu, 2012'de örgüte ait evde "abi" olduğunu bildirdi.

Sanıklardan eski astsubay İsmail Hakkı Avuç'u tanıdığını savunan Araç, "Avuç, Mayıs 2012'de lise son sınıf talebe mesulü olan Şahin adlı kişi tarafından sorumlu olduğum eve getirildi. Başka bir gruptaydı, bizim grupla birleştirildi. Daha sonra Balıkesir'de astsubay okulunu kazandı. Balıkesir'de de 2 haftada bir görüşüyorduk." dedi.

Anahtar Kelimeler:
FETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balyoz davası savcısı Kaplan'a 15 yıl hapis cezası
Balyoz davası savcısı Kaplan'a 15 yıl hapis cezası
İçişleri Bakanı Soylu: Yılbaşından bu yana 13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu: Yılbaşından bu yana 13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
'Zorla alıkonuldum' diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı
'Zorla alıkonuldum' diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim