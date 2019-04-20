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19 Mayıs 1919'un 100. yılına özel logo hazırlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal Mücadelesi'nin mihenk taşlarından olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı dolayısıyla oluşturulan logo ve kurumsal kimlik çalışmaları tamamlandı.

19 Mayıs 1919'un 100. yılına özel logo hazırlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal Mücadelesi'nin mihenk taşlarından olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı dolayısıyla oluşturulan logo ve kurumsal kimlik çalışmaları tamamlandı.

Editör
Editör
20 Nisan 2019 Cumartesi 23:57
19 Mayıs 1919'un 100. yılına özel logo hazırlandı
Ankara

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal Mücadelesi'nin mihenk taşlarından olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı dolayısıyla oluşturulan logo ve kurumsal kimlik çalışmaları tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 100. yıl kutlamaları için hazırlanan logo, kurumsal kimlik, etkinlik programı ve diğer duyurulara "yuzuncuyil.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Milli Mücadele'nin başladığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecek. Söz konusu etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek.

Yıl boyunca gerçekleştirilecek tüm gençlik, spor ve kültür etkinliklerine ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar, 100. yıl kutlamaları için oluşturulan kurumsal kimliğe uygun kullanılacak. Belirlenen 100. yıl logosu, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 2019 yılı boyunca tüm resmi yazışmalarda yer alacak.

"Tüm Türkiye'de etkinlikler düzenlenecek"

19 Mayıs 1919'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal Mücadelesi'nin mihenk taşlarından olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecek. Buna göre, 100. yıl kutlamalarına ilişkin etkinlikler yıl boyunca İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara güzergahı başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek.

100. yıl kutlamaları kapsamında yapılacak sportif faaliyetler Gençlik ve Spor Bakanlığınca, kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında yapılacak etkinlikler de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından planlanıp yürütülecek. Diğer faaliyetler ise ilgili bakanlıklar ve valiliklerin koordinasyonunda yapılacak. Bu kapsamda gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili bakanlıklarca karşılanacak. İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da yapılacak etkinlikler için ilgili bakanlıklardan bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurumlarca uygun görülen sponsorluk, hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek.

100. yıl kutlamaları kapsamında yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilecek.

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