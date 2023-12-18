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Gümüşhane ve Erzincan'da deprem meydana geldi!

Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden dakikalar sonra ise Erzincan'da 3.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan deprem olduğunu açıkladı.

Deprem, başta Bayburt olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gümüşhane'deki depremden dakikalar sonra Erzincan'da da deprem olduğunu açıkladı. Erzincan'daki depremin ise 3.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

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