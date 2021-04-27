Grup Yorum, Dilan Ekin'i ölmediği için 'hain' ilan etti: "Gördüğünüz yerde yüzüne tükürün"

Grup Yorum, bir süre ölüm orucu eylemi yapan, ardından tahliye edilen ve şu anda evinde olan Ekin'i "Gördüğünüz yerde yüzüne tükürün, lanetleyin" sözleriyle hedef gösterdi.

Konserlerinde terör örgütü propagandası yapan Grup Yorum'un bazı üyeleri DHKP-C terör örgütü üyeliği suçundan yargılanıyor. Kimileri tutuklu olarak yargılanmaya devam ederken, bu süreçte kimi Grup Yorum üyeleri açlık grevi eylemleri başlattı ve bazıları bu süreçte yaşamını yitirdi.

Açlık grevinde hayatını kaybeden Helin Bölek'in refakatçiliğini yapan ve bir süre kendisi de açlık grevi eylemine katılan Grup Yorum'un eski üyesi Dilan Ekin ise serbest kalmasının ardından 'hain' ilan edildi.

Beraat ettiği için "En dar günümüzde tahliyelerin olmasını dahi beklemeden yoldaşlarını yarı yolda bırakmış, kendi rahat, bencilce yaşamı için arkasına bile bakmadan çekip giden iki yüzlü bir korkak" olarak nitelendirilen Dilan Ekin, Grup Yorum'un sosyal medya hesabından açıkça hedef gösterildi.

"GÖRDÜĞÜNÜZ YERDE YÜZÜNE TÜKÜRÜN"

Ekin'in, Bölek'in ailesini araması ve görüşmek istemesi Grup Yorum tarafından 'ihanet' olarak tanımlanırken, Ekin'den uzak durulması ve görüldüğü yerde yüzüne tükürülmesi istendi.

TEPKİ ÇEKTİ: DİLAN'A BİR ŞEY OLURSA HESABI KİM VERECEK?

Grup Yorum'un, radikal sol örgütlere ve sempatizanlarına eski üyelerini hedef gösterdiği o metin bir anda büyük bir tartışma başlattı.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, "Fikirleri değişti diye “solcu” bir “kadın”ı sokak lincine hedef gösteren solcular ve sol cenahta bildik sessizlik... Tecavüzlere bile ses çıkaramayan sol cenahın kadınları, bu zihniyeti bildikleri ve sahici bir şiddet yahut dışlanma tehdidi sezdikleri için konuşamıyorlar belli ki" açıklamasında bulundu.

Fikirleri değişti diye “solcu” bir “kadın”ı sokak lincine hedef gösteren solcular ve sol cenahta bildik sessizlik...

Tecavüzlere bile ses çıkaramayan sol cenahın kadınları, bu zihniyeti bildikleri ve sahici bir şiddet yahut dışlanma tehdidi sezdikleri için konuşamıyorlar belli ki pic.twitter.com/t4z4Oc7zDl — Fatmanur Altun (@fatmanuraltun) April 27, 2021

Grup Yorum hayranı olduğu bilinen müzik yazarı Murat Meriç açıklamaya ilk tepki gösteren isimlerdendi...

Meriç, "İlk kez istemeden bir Grup Yorum açıklaması paylaşıyorum. “Açıklama” lafın gelişi, söylenen bir şey de yok ortada. Sadece (ve yazık ki çiğ bir dille) hedef gösterme var. Yarın Dilan’a bir şey olursa bunun hesabını kim verecek? Karşı çıktığımız, savaştığımız şey bu. Olmadı." ifadesini kullandı.

İlk kez istemeden bir Grup Yorum açıklaması paylaşıyorum. “Açıklama” lafın gelişi, söylenen bir şey de yok ortada. Sadece (ve yazık ki çiğ bir dille) hedef gösterme var. Yarın Dilan’a bir şey olursa bunun hesabını kim verecek? Karşı çıktığımız, savaştığımız şey bu. Olmadı. https://t.co/uu4V2IHrsP — Murat Meriç (@PopDedik) April 27, 2021

METİN KAHRAMAN HATIRLATMASI

Ayten Akgün isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise 'Metin Kahraman' hatırlatmasında bulundu. Akgün, "Aklıma Metin Kahraman'ı dövüp hastane kapısına bırakmaları geldi. "biz değil hayranlarımız yaptı" demişlerdi. Şimdi Dilan Ekin'i de "hayranlar"a havale etmiş görünüyorlar!" dedi.

Aklıma Metin Kahraman'ı dövüp hastane kapısına bırakmaları geldi. "biz değil hayranlarımız yaptı" demişlerdi. Şimdi Dilan Ekin'i de "hayranlar"a havale etmiş görünüyorlar! https://t.co/C8IPZ7FrB0 — ayten akgün (@AkgunAyten) April 27, 2021

NE OLMUŞTU?

Grup Yorum'dan ayrılan Metin Kahraman, 2005 yılında darp edilerek hastane önüne bırakılmıştı. Kahraman'ın hayranları tarafından 'telif' nedeniyle dövüldüğü öne sürülmüştü. Kimileri de gruptan ayrılması nedeniyle dövüldüğünü iddia etmişti.