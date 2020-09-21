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Gri listede aranan 'Roni' kod adlı terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında bölgedeki arama tarama faaliyetinde gri kategoride aranan Halis Erdoğan ölü ele geçirildi"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında; Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül’de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde terörden arananlarda GRİ kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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