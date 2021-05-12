Gram altını 570 liraya satıyorlar

Geçtiğimiz kasım ayında 500 liranın üstüne çıkarak rekor kıran gram altın küresel piyasaların etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Psikolojik sınır olan 500 TL hedefini zorlayan gram altın piyasalarda 492 TL’ye alıcı buluyor.

Ancak yastık altı veya hediyelik için altın almak isteyenler için durum biraz farklı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kısıtlaması nedeniyle kuyumcuların kapalı olmasından faydalanan online alışveriş siteleri durumu fırsatçılığa çevirdi.

Online alışveriş sitelerinde 24 ayar gram altının satış fiyatı 500 TL’yi geçti. Sitelerde 517 ile 572 TL arasında satılan gram altın piyasaya göre 80 liraya varan farkı nedeniyle tepki çekiyor. Dikkat çeken diğer bir konu ise sitelerin 22 ayar altını 24 ayar altın fiyatına satması. Dikkatsiz müşteriler 24 ayar altınla 22 ayar altın arasındaki fiyat farkını bilmediği için bu ürünü tercih ediyor.

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ

Mağazalardan daha ucuza ürün sattığı algısıyla ve salgın koşulları nedeniyle müşterilerin tercih ettiği e-ticaret siteleri pek çok üründe piyasa fiyatlarının üzerinde satış yapıyor. Müşteriler ise fahiş fiyata satılan ürünlerden şikayetçi. Daha önce ünlü alışveriş sitelerini fahiş fiyata satış yaptıkları için şikayet eden vatandaşlar Hükümetin bu konuda düzenleme yapmasını talep ediyor.