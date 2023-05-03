Gram altından bir rekor daha!

Altın fiyatları yeni güne yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın uzun süre sonra bin 250 lira seviyesini aşıp bin 260 liranın üzerini görürken, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin lira üzerinde işlem görüyor.

Altın yatırımcılarının gözü Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrası yapacağı açıklamalara kilitlendi. Yatırımcılar Powell'ın açıklamalarında güvercin mesajlar arayacak.