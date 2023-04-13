Gram altında yeni zirve!

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki resesyon endişesi ve dün açıklanan ve beklentilerin altında gelen ABD mart ayı enflasyon verileri altın fiyatlarını destekliyor.

Altının ons fiyatı bugün içerisinde 2028 dolara kadar yükselirken, en düşük 2014 doları gördü. Sarı maden saat 11:38 itibarıyla yüzde 0,62 oranında yükselişle 2027 dolarda hareket ediyor. Altının ons fiyatında teknik açıdan 1990 dolar destek, 2040 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Gram altında yeni rekor geldi

Altının gram fiyatı, ons altında ve dolar/TL’de yaşanan yükselişten destek bularak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons altının fiyatı ve dolar/TL’nin değeri üzerinden hesaplanan gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini 1261 liraya yükseltti.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,73 artışla 1260 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.350 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,65 yükselişle 1.251 liradan tamamlamıştı.