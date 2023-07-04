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Gram altında yeni rekor!

Ons fiyatı ve kurdaki yükselişle gram altın rekor kırarak yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Dün günü 1603 TL ile kapatan gram altın bugün 1620 TL'yi görerek yeni tarihi zirvesine çıktı.

4 Temmuz 2022 tarihinde 976 TL olan gram altın, bir yıl içerisinde %66 yükseliş göstererek 1620 TL seviyesine ulaştı.

Ons fiyatı bugün yüzde 0.5'lik yükselişle 1.930 dolara çıktı. Dolar/TL'nin 26.06'yı aşmasıyla gram altındaki günlük yükseliş yüzde 1'i buldu.

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar 26,02 lira

Euro 28,32 lira

 

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