Gram altında tüm zamanların rekoru kırıldı!

ABD’den gelen ekonomik gelişmeler para ve emtia piyasalarını hareketlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve enflasyonun 12’nci ayda da üst üste düşüş göstermesinin etkisiyle birlikte ons altın fiyatı yükselişe geçmişti.

Gram altın 1700 TL'yi aştı

Geçtiğimiz güne 1655 liradan başlayan gram altın yurt içinde döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket ve ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte 1700 lirayı aştı. Güncel olarak gram altın 1712 TL'den işlem görüyor.