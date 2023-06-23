Gram altında tarihi zirve!

Haftanın son işlem gününe 1535 liradan başlayan gram altın, 1567 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kırdı. Gram altın saat 10.15'te 1542 liradan işlem görüyor.

Ons altın ne kadar oldu?

Geçtiğimiz güne 1932 dolardan başlayan ons altın1912 dolara kadar gerileyerek 3 ayın dibini gördü. Ons altın günü 1913 dolardan kapattı. Spot altın ons başına 1915 dolardan işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ise aynı dakikalarda 9650 liradan işlem görüyor.