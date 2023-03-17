Gram altında tarihi rekor!

Altının ons fiyatı 1952 dolara kadar yükselerek 6 haftanın zirve seviyesini gördü. Gram altın fiyatı ise, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi rekorunu kırdı.

Altının gram fiyatı, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 17:03 itibarıyla yüzde 1,72 yükselişle 1192 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1974 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 126 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1.172 liradan tamamlanmıştı.