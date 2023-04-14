Gram altın rekor kırmaya devam ediyor!

ABD Üretici Fiyat Endeksi rakamlarının beklentilerin altında gelmesi ve doların küresel para birimleri karşısında değer kaybetmeye başlamasının artından altın fiyatları yeni bir rekora imza attı.

Bu gelişmelerle birlikte gram altın fiyatları bin 273 TL ile tarihi zirvesine tırmanırken ons altın ise 2048 doları görmüştü. Gram altın bugün ise rekor seviyesinin biraz altında 1269 TL’den işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları

Çeyrek altın 2.150 TL

Cumhuriyet altını 8.820 TL

Yarım altın 4.300 TL

ONS altın 2000 doların üstündeki yerini koruyarak 2.042 dolardan işlem görüyor.